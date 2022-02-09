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快訊／柯文哲宣布15日起北市解封　電影院重新開放內用

▲台北市長柯文哲9日宣布，15日起北市將「微解封」，電影院等相關場地將重新開放內用。(圖／北市府提供)
▲台北市長柯文哲9日宣布，15日起北市將「微解封」，電影院等相關場地將重新開放內用。(圖／北市府提供)

記者丁上程／台北報導

2022-02-09 16:07:45

新冠肺炎疫情近日在北台灣逐漸趨緩，其中台北市確診數近日也降低，多數為松山區幼兒園及補習班的群聚感染。有鑑於此，台北市長柯文哲今（9）日下午召開防疫記者會時，也宣布將在15日起啟動「微解封」，除了北市電影院重新開放內用外，社會局相關的老人活動也將逐漸恢復，不過柯文哲也強調，前提是民眾都有按照規定施打疫苗。

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柯文哲今日下午在北市防疫記者會上宣布，15日起北市即將啟動「微解封」相關措施，其中針對社會局相關的社區照護關懷據點、老人服務中心、長青學苑、銀髮族照護方案等活動，將會重新開放；至於其中老人供餐等與「用餐」相關的活動，還是需要施打滿兩劑疫苗才可進行。

「如果你沒有打疫苗，我們也不會強迫你不能來，但來領完便當以後請你回家吃。」柯文哲強調，去年5月疫情爆發期間，70歲以上的長者重症死亡例高達22%，因此若是沒打疫苗者，「請真的不要來亂、造成他人困擾。」

此外，農曆年前北市府取消電影院內用的規範，15日微解封後也將重新開放內用。至於社教機構如動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園等相關場地，也將取消預約制與容留人數的限制。不過柯文哲仍舊強調，這些規範仍將視疫情狀況隨時進行調整。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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