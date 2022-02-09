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4縣市祭出1人確診全校停課14日　專家：其實沒必要

▲開學在即，但疫情未止，雙北、桃園、高雄都宣布只要有1人確診，全校都須停課14日嚴陣以待。（示意圖／桃園市環保局提供）
▲開學在即，但疫情未止，雙北、桃園、高雄都宣布只要有1人確診，全校都須停課14日嚴陣以待。（示意圖／桃園市環保局提供）

記者許若茵／台北報導

2022-02-09 16:11:32

開學在即，但疫情未止，雙北、桃園、高雄市政府都宣布只要有1人確診，全校都須停課14日嚴陣以待。不過，中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任、衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬今（9）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為「其實沒必要」，以目前台灣疫情狀況，畢旅與校外教學也可恢復舉行。

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因應新型變異株Omicron，本土疫情持續延燒，雙北、桃園、高雄接連宣布，若校園中有1人確診，全校都要停課14日，較中央現行規範高中以下每班1人確診全班停課、每校2人確診全校停課更為嚴格。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，因應新型變異株Omicron傳播速度快，這段時間匡列範圍較廣，為預防群聚感染高可能性，會進行預防性匡列，時長為三至七日不等，再視檢驗情形適時延長或及時取消。「是稍微嚴格了一點。」陳時中坦言，若以防疫部門立場，在社會成本可負擔的情形下，並不會太反對加嚴，但由於牽涉學童教育權問題，停課14日是否會影響學童學業等應有相關配套措施，還要跟教育部討論。

黃高彬則認為「這個是不合理的」，他解釋，關於停課標準，專家會議曾耗費多時討論，思考正反面後果，包含對家庭、社會影響及學童教育問題，指揮中心也有公布相關規範，應先從有接觸的同班或同課程接觸者匡列隔離，沒有必要全校停課，家長還要請假14日照顧孩童。

至於畢旅與校外教學，黃高彬說明，以台灣目前疫情狀況可恢復辦理，但應考慮人數進行分流，最好以各班單獨舉行為佳，不要整年級一起出門，人多相對就會有風險存在，且若需要匡列時，分開舉行也不必匡列這麼多人。黃也建議，畢旅與校外教學地點應以戶外、通風良好地點為佳，避免集中於室內如展覽館等使用空調處，在目前社區不明感染源不多的情形下，就可安心出行。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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