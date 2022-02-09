新北證實1移工染疫、CT值14 衛生局匡例150人採檢
軟式電路板的製造商嘉聯益，今（9）日公告1名外籍同仁確診；新北市副市長劉和然指出，已經安排同作業區及同宿舍共150人前往採檢，檢驗尚未出爐，該案列為明日公布的個案，相關訊息待中央指揮中心公布說明。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-09 16:15:24
劉和然表示，8日接獲樹林某電子廠的一名外籍移工採檢陽性個案通報，該個案為女性、20多歲，接種過1劑疫苗；該名女移工2月8日年假後返工的第一天，出現發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛的症狀，經前往醫院採檢PCR陽性、CT值14，收治專責病房隔離治療。
衛生局長陳潤秋補充，初步疫調，個案1月30日至2月7日工廠年假未上班，居住於公司的移工宿舍，目前已經安排同作業區及同宿舍共150人前往採檢，檢驗尚未出爐；後續持續進行疫調中，並針對相關的接觸者匡列擴大採檢，公司作業廠區及宿舍已經通知進行清消。
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