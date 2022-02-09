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新北證實1移工染疫、CT值14　衛生局匡例150人採檢

▲新北市副市長劉和然指出，8日接獲樹林某電子廠的一名外籍移工採檢陽性個案通報，該個案為女性、20多歲，接種過1劑疫苗。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.09）
▲新北市副市長劉和然指出，8日接獲樹林某電子廠的一名外籍移工採檢陽性個案通報，該個案為女性、20多歲，接種過1劑疫苗。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.09）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-09 16:15:24

軟式電路板的製造商嘉聯益，今（9）日公告1名外籍同仁確診；新北市副市長劉和然指出，已經安排同作業區及同宿舍共150人前往採檢，檢驗尚未出爐，該案列為明日公布的個案，相關訊息待中央指揮中心公布說明。

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劉和然表示，8日接獲樹林某電子廠的一名外籍移工採檢陽性個案通報，該個案為女性、20多歲，接種過1劑疫苗；該名女移工2月8日年假後返工的第一天，出現發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛的症狀，經前往醫院採檢PCR陽性、CT值14，收治專責病房隔離治療。

衛生局長陳潤秋補充，初步疫調，個案1月30日至2月7日工廠年假未上班，居住於公司的移工宿舍，目前已經安排同作業區及同宿舍共150人前往採檢，檢驗尚未出爐；後續持續進行疫調中，並針對相關的接觸者匡列擴大採檢，公司作業廠區及宿舍已經通知進行清消。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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