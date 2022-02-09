遭譏「不滿族」！他逆風挺蕭敬騰 槓杜汶澤：你老家在哪
蕭敬騰（老蕭）日前參加大陸央視春晚，受訪時提到「大家都是一直以來被黃河長江滋養嘛」、「台灣人一定要回家看一看」，兩段話引發不小議論，前立委孫大千逆風挺蕭敬騰，反問痛批蕭敬騰是「不滿族」的杜汶澤：「要不要先回答一下自己是哪一族的人？自己的老家在哪裡？」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-09 17:25:00
老蕭在春晚受訪時發表的「回家論」、「黃河長江滋養說」，遭許多網友痛批，港星杜汶澤更諷刺他不是阿美族，而是「不滿族」，針對此事，前立委孫大千在社群媒體上發文力挺老蕭，開頭就問杜汶澤：「在羞辱蕭敬騰之前，杜汶澤要不要先回答一下自己是哪一族的人？自己的老家在哪裡？」
孫大千認為，台灣人民大部分的祖先都是來自大陸，杜汶澤的祖先也是，「因此，兩岸之間的歷史連結和血緣關係是無法抹滅的，那麼，蕭敬騰喊話『有機會一定要回來自己的家看一看』，到底是有什麼問題？民主自由是台灣的核心價值，任何人在台灣都享有充分的言論自由，這是兩岸之間最大的差別，這也是杜汶澤逃離香港最主要的原因，不是嗎？」
孫大千也提到，有許多台灣人民都在中國大陸求學、工作、或是經商，這些民眾也沒有因此而背叛台灣，而老蕭的一句「回來自己的家看一看」，並不代表他也跟著放棄台灣的民主制度和生活方式來支持統一，因此他轟杜汶澤：「對台灣人民就這麼沒有信心嗎？台灣不是香港，杜汶澤大可不必驅動利用台灣人民，去了斷自己和北京政府結下的梁子。」