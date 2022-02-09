福食解禁民意接受度高？網路反彈聲量「低於萊豬」近5倍

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本月7日解禁福食的訊息流出當天聲量為9千則，昨日正式宣布解禁則為3萬則，兩日內的網路聲量僅約4萬左右，萊豬進口的聲量是福食進口的近5倍，顯示相較開放萊豬進口引爆民怨炸鍋，解禁福食引發的輿情風波明顯少很多。
QuickseeK快析輿情指出，值得注意的是，前年蔡政府宣布開放萊豬進口可說是「突襲式」宣布，在8月底正式宣佈前半年，網路幾乎沒有相關討論，直到公布訊息後的當日才爆量，引發民眾強烈反彈；而福食進口議題在這半年間不斷被討論，包括去年9月台灣正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、12月底四大公投落幕、今年1月日媒《時事通信社》報導台灣最快在春季解禁福食進口，以及同月民進黨立委郭國文公開呼籲開放，單日均引發千餘則聲量關注，歷經不少波段的討論，也或許是因為相較萊豬進口議題，後者的社會溝通較為充足，使得反彈聲浪小。
QuickseeK快析輿情說明，進一步分析萊豬進口和福食輸台的網路正負面聲量，發現「後者不只總體聲量較小，引發網友的負面聲量比例也偏低」，使得福食進口的網路好感度為0.3，略高於萊豬進口議題的0.29。
此外，前年開放萊豬進口後，不只國民黨、台灣民眾黨、時代力量等在野黨強烈反彈，就連許多民進黨公職也跳腳，加上政論節目名嘴及網路意見領袖全面開砲，引發民怨沸騰，光是宣布進口的兩日之內，就有4.6萬則負聲量，而此次宣布解禁福食輸台後，雖然在野黨也提出「不反對福食，只反對核食」的立場，但網路輿情中，相關的負面討論濃度明顯低了許多，負聲量只有9.2千則。
如果透過話題類聚來分析，福食的「網路負面聲量」留言，結果多數反對說詞，偏向謾罵形式，例如「批評執政黨綠共、塔綠班」及「批評反核電卻進核食雙標」各佔超過兩成，也有1成3言論表示「怨嘆台灣人要吃萊豬核食」，但這些過於極端的言論，不利於說服對此議題較無感的民眾認同，況且在負面聲量的留言中，亦有將矛頭指向國民黨的言論，例如約1成認為「符合標準就不叫核食」，或者「批評國民黨太爛不夠爭氣」、「不買就好沒必要反對」等言論也各佔約5％，綜合評估來看，民進黨在該議題上要防守拆彈相對容易。
QuickseeK快析輿情說，今年底九合一選戰逐漸逼近，對各政黨來說，每個議題攻防都必須講求成效，然而，目前國民黨對於反對福島食品進口的說詞、論點尚不足以帶動輿論討論及支持，且多數民眾對於該議題偏無感、網路關注度不高。
QuickseeK快析輿情認為，國民黨作爲最大在野黨，就算要扮演「反對黨」的角色，也應該設定停損點，若是仍無法炒熱該議題，就應該適時收手退場、尋找新戰場，避免因過激言論反而引火上身，被貼上「為反對而反對」、不理性的標籤。（編輯：孫唯容）