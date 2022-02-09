桃園捷運綠線工地意外　大型吊車重心不穩倒頭栽

桃園市蘆竹區正在施工中的捷運綠線，今（9）日傳出工地現場有吊車翻覆的意外發生。桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程今天下午1時25分發生吊車操作不當的翻覆事件，桃園捷工局表示，現場本來就是施工封閉路段，並無人車經過，意外事故僅撞擊一旁待命的吊卡車、號誌燈桿及鄰近店家雨遮。這起意外疑似因為吊車重心不穩翻覆，長度約10公尺的整條吊臂向下砸中路邊的另一輛工程車。捷運工程局表示初步了解現場沒有人受傷，事故的原因還要再進一步釐清。
記者李春台/桃園報導
2022-02-09 16:33:12
桃園捷運工程局主任秘書林義昌表示，現場因正進行吊掛作業，吊臂過長重心不穩翻覆，砸中路邊施工的工程車，所幸已進行人車管制，沒有民眾車輛跟人員在下方通行受傷，周邊住戶的棚架受損，現場已派遣義交進行交通指揮，此次意外為廠商疏失，工程局會針對契約部分對廠商處罰，並勒令停工。
捷工局表示，目前施工廠商已調派2台吊車將傾倒之吊車儘速扶正，駛離現場。因意外發生在中正北路的北向車道，事故發生後現場立即停工，目前中正北路696號至蘆興街口，東側往北方面封閉，已派遣義交人員指揮現場交通，協助用路人改由西側雙向通行。
意外發生後，捷工局現場工程人員封鎖車道，設法搶救回正吊車，但因為車體龐大短時間還無法處理，只見吊臂倒下反而把「倒頭栽」的車體撐起來懸在空中。捷工局表示將依契約檢討統包商及監造單位責任，予以處罰。