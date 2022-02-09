「尋人啟事」神重現《天堂M》攻城戰 網感動：太誇張了
1月底剛在台北Legacy開演場會，票房全數完售的「尋人啟事」，是台灣第一組走向全創作專輯的阿卡貝拉團體，並以首張專輯《Dear Adult》獲得第32屆金曲獎最佳演唱組合。無論是翻唱或全創作，都帶給台灣民眾全新感受。去年底「尋人啟事」為了滿足粉絲頻頻敲碗的夢想，分享卡通組曲的阿卡貝拉翻唱，才剛驚豔全網不久，今（9）日再度展現用純人聲演繹手遊《天堂M》攻城戰經典配樂，只用人聲也能呈現出氣勢磅礡的攻城戰火感，再一次顛覆聽眾對阿卡貝拉的既定印象，不少網友直呼：「太誇張了啦」、「純人聲也超氣派」、「氣勢十足耶」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-09 16:38:33｜2022-02-09 16:45:19
知名樂團「尋人啟事The Wanted」以阿卡貝拉為名，成立於2014年，去年以首張創作專輯《Dear Adult》拿下第32屆金曲獎最佳演唱組合，不只是台灣第一組走向全創作的阿卡貝拉團體，在翻唱上也屢屢帶給民眾意想不到的驚喜感。繼去年底暴紅的卡通組曲翻唱後，「尋人啟事」今（9）日再分享一段影片，短短3分21秒，用純人聲演繹《天堂M》經典配樂「攻城戰」，神人級重現方式，不只讓天堂玩家聽得起雞皮疙瘩，連沒玩過《天堂M》的民眾都能感受到攻城的刺激感。
「尋人啟事」5位團員一襲黑色系打扮，加上畫面中的煙硝戰火特效，影片才一開始，完美和聲立刻重擊聽者心中。華麗又優雅的和聲技巧，時而輕盈、時而熱血澎湃，渾然天成地重現《天堂M》經典配樂「攻城戰」，彷彿帶領玩家重新回到2018年首次攻城戰的時刻，用盡全力拼命戰鬥只為血盟的光榮，賁張的情緒與點滴再次迴盪心頭，引起許多玩家強烈的共鳴。
不只對天堂老玩家來說，熟悉感油然而生，連沒玩過遊戲的粉絲也忍不住直呼好聽，一面好評讚嘆：「雖然我沒玩遊戲但還是好好聽」、「就算純人聲也超氣派」、「真心覺得有你們真好」、「有點猛，攻城戰前先放這首氣勢先贏一半」。有粉絲打趣回應：「東東終於唱到歌了」，還有人敲碗許願下一次會是《楓之谷》嗎？