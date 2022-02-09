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高市府待黃家不薄　黃捷斥黃郁婷傷透高雄鄉親心

▲黃捷認為高雄市府待黃家不薄，但黃郁婷在北京冬奧的所作所為，卻傷透了高雄鄉親的心。（圖／翻攝畫面）
▲黃捷認為高雄市府待黃家不薄，但黃郁婷在北京冬奧的所作所為，卻傷透了高雄鄉親的心。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-02-09 16:40:23

台灣滑冰選手黃郁婷代表我國前往北京參加冬季奧運，穿中國隊服的行為引發許多國人不滿，高雄市議員黃捷今（9）日直指，黃郁婷是高雄培養出來的選手，對於這樣的「高雄之光」，高雄市府待黃家不薄，但黃郁婷在北京冬奧的所作所為，卻傷透了高雄鄉親的心。

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黃捷指出，「一位運動員，只要穿上國家隊的隊服，代表的就不是個人，而是國家」，這幾天，黃郁婷穿上中國隊的衣服引起軒然大波，其實看在高雄人眼中，更不是滋味。

▲競速滑冰國手黃郁婷因在社群平台PO出身穿中國隊服練習的影片，引發爭議。（圖／翻攝自黃郁婷IG）
▲競速滑冰國手黃郁婷因在社群平台PO出身穿中國隊服練習的影片，引發爭議。（圖／翻攝自黃郁婷IG）
黃捷回想，黃郁婷是高雄培養出來的選手，從國小到大學都在高雄，「我念陽明國中時，她就已經是很出名的學姊。身為教練的黃爸爸，也曾是我們陽明國中溜冰隊的教練」，而在2009年的高雄世運，黃郁婷在世運第一天就奪得台灣隊首面金牌，整場賽事她一個人更是勇奪三金，可以說是台灣隊最風光的選手。

也因此，當時的高雄市長陳菊特別選定黃郁婷的故鄉仁武，在仁武八卦運動公園，興建高雄國際滑輪溜冰場，造福更多滑輪溜冰的小選手，黃捷直指，對於這樣的「高雄之光」，高雄市府實在也待黃家不薄，陽明國中、高雄高工、中山大學，都給了黃爸爸教練缺，但黃郁婷在北京冬奧的所作所為，卻傷透了高雄鄉親的心。

黃捷強調，中國對台灣的打壓眾所皆知，實際上，中國對「政治不正確」的體育選手打壓也不再話下，NBA賽爾提克隊的選手坎特，因為聲援西藏，就被中國封殺，並禁播賽爾提克賽事。火箭隊總經理莫雷，因為聲援香港反送中運動，中國駐美使館甚至要求火箭隊「立即糾正錯誤」。

黃捷質疑，這樣對體育不斷干涉的國家，難道就是黃郁婷口中的「運動歸運動」的主場嗎？黃郁婷接二連三的捧中言論，對得起身上那件國家隊的隊服嗎？對得起高雄這群以當上台灣隊為目標，不斷努力的小選手嗎？

黃捷認為，國家隊選手不該做出傷害台灣的行為，更不能淪為中國統戰工具，若選手不想代表國家出賽，想留在「中國主場」，「請你卸下國家隊的隊服，你可以有其他選擇，但你不該憑藉國家對你的付託，跑去敵國侵害我國主權！」。

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