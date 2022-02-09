中央22期疫苗開放預約 北市提供29.4萬劑量能供施打
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，不過無論是中央政府或是地方政府，仍舊積極呼籲民眾應進行疫苗施打。而中央的疫苗預約平台今（9）日起也開始進行第22期疫苗預約。台北市長柯文哲今日下午召開記者會時，也公布22期北市疫苗提供的預約量能，一共一週的時間總共提供了超過29萬劑疫苗的施打量能，也希望民眾都能踴躍出來施打疫苗。
記者丁上程／台北報導
2022-02-09 16:40:25
柯文哲表示，自9日起中央政府開放第22期疫苗預約施打，對象為18歲以上且接種第二劑疫苗滿84天的民眾。而這次也提供了BNT、莫德納、高端等三種廠牌的疫苗，其中莫德納接近20萬劑，BNT為8萬劑，高端則為1.6萬劑。
柯文哲強調，為了能夠提供民眾施打疫苗，台北市幾乎可以說是卯足全力，將量能開至極限。柯文哲也坦言，過去因為需要空出醫療量能，為旅館、醫院等從業人員施打疫苗。不過到現在為止幾乎都已經打完了，所以可以完全提供給網路預約。
柯文哲也再次呼籲民眾，莫德納疫苗看起來較受歡迎，「你喜歡就去預約，但沒預約到莫德納，BNT沒有比較差，不是一定要打莫德納。」柯文哲說，希望14日起的一個禮拜，台北市提供的29萬劑疫苗可以全部打完，呼籲民眾在北市微解封之前，能夠踴躍出來打疫苗。
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