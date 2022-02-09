推特遭親中帳號灌水！華爾街日報：試圖淹沒抵制冬奧聲浪

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過去，人權倡導組織和西方議員使用「種族滅絕運動會」（Genocide Games）標籤來喚起人們對新疆人權狀況的關注，克萊門森大學（Clemson University）數位媒體鑑識中心（Media Forensics Hub）教授林維爾（Darren Linvill）和沃倫（Patrick Warren）指出，自2021年10月下旬開始，這些大量自動更新的帳戶發布了類似於垃圾郵件的大量推文，並在推文中使用「#種族滅絕運動會」、「#GenocideGames」的標籤，目的就是為了使關注這個主題標籤的人士更難透過社群媒體組織動員。
這種被稱為「標籤灌水」（flood）的策略，通常會使用大量無效或重複的評論來「淹沒」留言區，這麼做會導致其他搜索該主題標籤的推特用戶，看到的往往是與抗議或組織行動毫不相關的內容，藉此混淆視聽、淡化主題標籤的力量；此外，林維爾還表示這些「灌水標籤」的大量推文還可能會引發推特監控系統的警報，把該主題標籤標誌為垃圾訊息，而一旦被標誌為垃圾訊息，相關內容都會被一口氣刪除。
林維爾表示，中國「大外宣」機構相當注重外界看到他們是如何對待新疆維吾爾族的形象，同時也努力把北京冬奧當成有力的宣傳手法，而這個標籤正好與這兩個面向息息相關。
根據兩位教授透露的數據，去年10月20日到今年1月20日期間，有超過13.2萬條推文使用了「#種族滅絕運動會」這個主題標籤，其中大約有67%的推文已無法查看。林維爾說，他們追蹤的帳號中有1成用戶在第一條推文中就使用了「#GenocideGames」標籤，明顯是專門參與灌水而設立的親中應聲筒。
推特一名發言人向《華爾街日報》表示，公司已根據禁止垃圾郵件和平台操縱的相關規定，確認這些推文是去年12月推特首次發現由中國政府支持的假帳號或應聲筒的一部分，並已採取相對應的行動；不過中國國務院和國家互聯網信息辦公室對《華爾街日報》關於「標籤灌水」和此類帳戶來源等提問沒有做出任何回應。
研究網路不實訊息的史丹福網路觀察站技術研究經理迪瑞斯塔（Renée DiResta）表示，中國網軍通常在同一天成群創建帳號，而討論的話題則會根據當下熱門議題而有所變化，「例如香港抗議活動、2020年臺灣大選、新冠肺炎、新疆議題，現在則是北京冬奧」。
事實上本屆冬奧因「判決失格」屢屢引發爭議，例如日本、德國、奧地利與挪威共5位選手在跳台滑雪混合項目中，被判「違反服裝規定」成績遭到取消，有著「滑雪女神」之稱的日本選手高梨沙羅更當場痛哭，透過網路轉播觀賽韓國體壇選手們也對自家選手被判失格的賽事勃然大怒，不少國外媒體也批評這樣的行為根本就是場鬧劇，對於判決不滿的聲浪也反應在社群媒體上，包含選手名稱、賽事項目和辱罵中國的用語也立刻竄上韓國地區的推特熱門主題標籤或關鍵字。