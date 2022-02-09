高雄2學生確診　陳其邁：有學生確診即依規定停課

高雄市今(9)日新增4例確診，其中3人在過年家族聚餐染疫，2名確診者均是學生，其中案19381還打了兩劑的BNT疫苗為突破性感染，市長陳其邁表示，依高雄市規定，只要學校有1個確診個案，就會依規定停課。陳其邁也特別在記者會中感謝一家基層診所醫師，因為小孩發燒咳嗽，醫師快篩出陽性，轉介醫院採檢後確診。





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▲高市新增確診個案家族關係圖。（圖／高市府提供）

▲案(19382)2月4日12人午餐座位圖。（圖／高市府提供）

▲案(19382)2月4日12人晚餐座位圖。（圖／高市府提供）