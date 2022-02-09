高雄2學生確診　陳其邁：有學生確診即依規定停課

高雄市今(9)日新增4例確診，其中3人在過年家族聚餐染疫，2名確診者均是學生，其中案19381還打了兩劑的BNT疫苗為突破性感染，市長陳其邁表示，依高雄市規定，只要學校有1個確診個案，就會依規定停課。陳其邁也特別在記者會中感謝一家基層診所醫師，因為小孩發燒咳嗽，醫師快篩出陽性，轉介醫院採檢後確診。
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陳其邁表示，這幾天學校防疫措施，包括教職員必須遵守教育部頒布的規定，要打滿兩劑疫苗，沒打滿2劑上班前要PCR或快篩，相關防疫都持續加強。陳其邁也提醒，過年剛結束，很多南北移動、家人聚會仍相對較頻繁，若孩童有呼吸道症狀，建議可以到診所就醫或自家進行快篩，學校也會特別加強防疫工作。
衛生局簡任技正潘炤穎也針對家族聚餐3人確診表示，案19382在2月4日中午、晚上，都有參加父系及母系的家族聚餐。在晚上聚會中，案19380、案19381、案19382都因為在這場家族聚會中確診，這3位確診者Ct值介在14至16之間。
案19382當天晚上在楠梓區住家中，共有17人一起聚餐，案19380、案19381、案19382都坐在不相臨的位子，聚餐後這3位與另1位親戚在房間裡玩手遊，接著玩撲克牌，這三位因而染疫，另1位感染機會也不小，只是目前篩檢是陰性。
潘炤穎也指出，案19380曾在2月6日偕同親密友人和朋友攜帶各自伴侶一起去吃飯，當晚共有5人一起用餐。雖然案19401也確診，但是Ct值很明顯與案19380有落差，可能不是同一波感染個案，這也是接下來疫調非常重要依據。目前同桌3人也是匡列隔離且為密切監測的對象。
隨後，潘炤穎也公布最新足跡，包含2/2、2/5-2/7億品鍋高雄仁武店；吉林海產店；大樹老鄉牛肉麵；義大購物廣場全家與一樓鞋區、Skechers鞋店、國賓影城8廳、麥當勞高雄義大店；家樂福新楠店。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。