產業&醫療跨領域結合 BNT疫苗瓶翻轉機減輕醫護人員負荷

群創光電與奇美醫學中心共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「 BNT 疫苗瓶翻轉機」，透過自動化設備，協助疫苗注射站安全與快速完成相關作業。今 (9) 日由群創光電總經理楊柱祥將首件設備捐給奇美醫學中心，表達對於奇美醫學中心對醫療產業貢獻的支持與謝意。

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奇美醫學中心院長邱仲慶表示，為長期配合防疫服務，奇美醫學中心建立起奇美疫苗注射隊人力庫。其中輝瑞 (BNT) 為濃縮劑量疫苗，接種作業繁瑣複雜，容易出錯。疫苗抽取的過程也涵蓋很多步驟和繁複，奇美醫與群創光電共同研發「智能疫苗劑量分裝機」及「 BNT 疫苗瓶翻轉機」，可以減少護理師重複抽吸及搖晃的動作，減輕工作負荷，將於明 (10) 日正式啟用。

楊柱祥表示，群創身為面板大廠肩負企業社會責任，很以產業專業提供前線醫療人員高精密的專業醫療面板。此次以自動化的技術能力開發「智能疫苗劑量分裝機」及「 BNT 疫苗瓶翻轉機」，提供防疫科技上的協助。此次跟醫療體系做跨領域的結合，很高興把成果展現給國人，守護國人健康，也希望未來能協助全球做好防疫工作。

▲智能疫苗劑量分裝機操作簡易，附有腳輪方便移動（圖／記者林怡孜攝，2022,02,09）

「智能疫苗劑量分裝機」具備「作業安全性｣、「容量正確性｣、「生產時間一致性｣、「簡易操作｣、「腳輪設計便於移動｣、「預防人因性危害｣六大特點。由群創光電智能自動化開發總處進行設備設計製作，奇美醫學中心提供測試物件及抽取相關經驗，雙方攜手完成。「 BNT 疫苗瓶翻轉機」運用機構及電設等技術背景，完成替代醫護人員重複性高之混合藥液翻轉作業，同時客製化可拆換牙叉，並可多瓶藥瓶擺放，故可大幅提升作業效率。「 BNT 疫苗瓶翻轉機」一次可翻轉12瓶疫苗，不僅提升作業效

率，操作簡潔便利，更可預防人為疏失。期望可發展至其他臨床相關應用，以達成設計團隊開發初衷 - 小型精緻產品，亦能提升相關作業效率，並降低人員重複性高作業的疲勞與傷害。