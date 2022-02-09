名家論壇》黎榮章／議員「搶聲量」經營網路社群成顯學？

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事實上，台北市身為全國首都，媒體資源最豐富，與議員的網路聲量相輔相成，全部議員的聲量高標為1.6萬、均標3134、後標956則。北市議會競爭激烈，從第一名的羅智強開始，到排名22名的無黨籍林亮君，聲量都破萬則，都可說是議會裡的議題高手。
再看新北市議員網路聲量，第一名是國民黨青壯世代的葉元之、第二名是民進黨新北市黨部主委何博文、第三名是民進黨年輕議員、在議會常勇於「槓」侯友宜的戴瑋珊，三人聲量介於2.2萬至5.1萬之間。
不過，以第一名葉元之5.1萬則的聲量則數，若放到台北市，僅能名列第10，這凸顯雙北市議員聲量級別不同，台北市的議員聲量均標甚至比新北的高標還高，宛若大、小聯盟差異。
細觀新北市議員創造聲量的方法，主要是靠新聞、政論節目曝光，社群操作部分不若北市靈活，從社群獲得的聲量也不多；但新北都會化程度不比台北差，且相較於人口外移明顯的蛋黃區台北市，新北身為蛋白區，近年吸引不少年輕家庭移入，若能有效利用網路社群匯聚議題與人氣，特別是有意挑戰議員的新面孔，相當有機會靠網路聲量搶下席次。
桃園市議員聲量概況與新北差距不大，聲量高標是2662、均標915、後標490則。不過特別的是，第一名的桃園議長邱奕勝，和第二名的「村長」詹江村，網路聲量都聚集在自身粉專，而非靠媒體報導，或者在政論節目的曝光，兩人聲量在6萬則以上，比新北市議員聲量第一名的葉元之還高。邱奕勝因有意更上一層樓挑戰桃園市長，因此早早就開始投入經歷經營社群，如今看來成果不俗，而詹江村因過去大力挺韓，收穫大批網路粉絲，兩人都不必依賴媒體報導，就能在網路聲量評比中冒出頭來。
從邱、詹兩人的經驗來看，網路世代選民不分年紀幾乎人手一機，就算地方媒體資源較不足，導致新聞曝光降低，但只要政治人物努力經營線上社群，一樣能在選民心中留下印象、創造話題，站穩自己在網路上的一席之地。
議員選戰是複數選區制，與必須爭取支持極大化的單一選區制不同，議員只要鞏固一小群自己的死忠支持者，就能穩定當選，連選連任也非難事；不過，並非人人都能有這種超穩定支持基盤，新人參選者可以認真思考打網路戰，抓取自己的基本支持群；而首次挑戰連任，或要競選第三、第四屆的議員，為了避免被新人分票，導致「越選票越少」，甚至意外落馬的情況，也應該透過網路維繫人氣，持續為選民創造新鮮感，甚至是開拓新的支持者。
至於資深議員有志爭取議長、黨團總召等職位，甚至要挑戰市長大位者，更該透過網路經營，將自己的知名度拓出選區。網路戰不只是未來趨勢，而已經是現在進行式，無論是新人、中生代或老將，都須積極創造聲量，才能持盈保泰、不被淘汰。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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