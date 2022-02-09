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「我與衛福部長不同！」　柯文哲：現階段不能只考慮防疫

▲台北市長柯文哲9日表示，他與衛福部長陳時中不同，不能只在意防疫，還要重視「紓困、振興、轉型」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲9日表示，他與衛福部長陳時中不同，不能只在意防疫，還要重視「紓困、振興、轉型」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-02-09 17:29:13

台北市長柯文哲今（9）日在北市防疫記者會上宣布，北市將於15日起進行微解封。不過在微解封前，北市某會計師事務所傳出有新北確診的相關足跡，被居家隔離的員工超過400人。對此柯文哲強調，台灣現在要進行的是防疫、紓困、振興、轉型，不能只進行「防疫」，柯文哲甚至直言「我是實際執政的，這跟衛福部部長立場不一樣。」

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柯文哲表示，到目前為止北市還沒有不明感染源，但是要維持這樣的狀況「代價太大了」。「現在針對確診者進行匡列，雖然還是圈得住，但代價實在太大了。」柯文哲說，現階段首要目標是疫苗要打好打滿，讓確診及重症的機率降低，「眼光不能都在對付防疫，這樣會玩不下去。」

柯文哲直言，自己是實際執政的，「跟衛福部長的立場不太一樣。」柯文哲說，只考慮防疫而不顧到「紓困、振興、轉型」等其他面向是不合邏輯的，如果只顧到防疫，只要相關接觸者「匡大一點就好」，但後續對於產業及經濟的影響恐怕會有巨大影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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