女力報到二審逆轉勝 盧秀燕發豪語：歡迎繼續邀約客串
TVBS歡樂台8點檔戲劇「女兵日記女力報到」，2019年播出男女主角到台中花博拍攝婚紗照，巧遇台中市長盧秀燕的劇情，國家通訊傳播委員會（NCC）事後認定該情節為置入性行銷，裁罰聯利媒體20萬元。聯利提告抗罰，二審逆轉改判聯利勝訴。盧秀燕今在臉書感謝司法還公道，並說「為了台中，歡迎媒體繼續邀約客串」。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-09 17:44:18｜2022-02-09 17:46:59
盧秀燕今（9日）下午在臉書粉絲頁發文：「三年了，感謝司法還公道！看到好多網友討論，謝謝大家的關心，歡迎所有新人來台中拍婚紗，我會每天更認真做好市長的角色，讓大家看見台中的美好！」她強調身正不怕影子斜，並說：「為了台中，歡迎媒體繼續邀約客串。」
2019年3月8日播出的「女兵日記女力報到」節目，劇中男女主角前往台中花博展區拍攝婚紗照、巧遇台中市長盧秀燕，NCC認定該情節為置入性行銷，刻意影響節目內容編輯，且聯利媒體並未依照規定明顯揭露置入者名稱或商標，違反《衛星廣播電視法》，裁罰20萬元。
但聯利不服提起行政訴訟，台北地方法院一審判敗訴，聯利提起上訴。主張盧秀燕客串角色屬好意施惠關係，與置入性行銷無關，雙方沒有給付報酬或談定任何利益。
台北高等行政法院認為，TVBS及台中市政府之間無任何對價關係，原判決一方面認為盧秀燕配合演出片段為無償行為，二者之間契約關係應屬無償契約，卻又認為TVBS與盧秀燕「互有報酬關係」，判決理由明顯矛盾；NCC召開的諮詢會議未探討對價或有償關係要件，且未舉證盧秀燕有何對價關係存在，裁罰有違誤，因此廢棄原判決、撤銷20萬元裁罰，全案不得上訴。