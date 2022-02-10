J.Sheon下月北流開唱 健身1年「有望露精壯肌」
▲J.Sheon 3/5在台北流行音樂中心開唱。（圖／索尼音樂提供）
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▲J.Sheon 3/5在台北流行音樂中心開唱。（圖／索尼音樂提供）
娛樂中心／綜合報導
2022-02-10 01:00:00
J.Sheon將於3/5唱進台北流行音樂中心，舉辦「J.SHEON 2022硬要裝Ｂ」大型售票演唱會，邀請大家一起「#拒絕當一個害羞的亞洲人」，因為這次的演唱會將是一場視覺和聽覺上都令人驚嘆又熱力十足的超豪華夜店趴，為了打造出最佳效果，不惜重金要將千萬跑車開上北流舞台，成為全場最High的奢華配備！而這一年來健身有成的J.Sheon，跟出道時相比，身形精實不少，體態達到人生巔峰，讓粉絲都非常期待他在演唱會上能展露精壯身材！在音樂上，J.Sheon唱好唱滿之前創下高串流量的招牌歌曲，並花心思重新編排，要讓粉絲聽出新意，且睽違一年半，他即將在2/15推出個人全新單曲，也將在演唱會上首次演唱！
「J.SHEON 2022硬要裝Ｂ」演唱會預計將北流變身成超級夜店派對，用J.Sheon的代表歌曲《別問很可怕》、《輸情歌》、《啵啦》、《You’ll Never Know》、《慢走不送》等夯曲加上全新單曲串起整場演出，勢必要High翻全場，這次更加入動感十足的豪華DJ演出和浮誇派對道具，最讓人期待的是確定帥氣又拉風的千萬跑車都要駛入北流舞台，成為演出的一部分，讓演唱會更具可看性，J.Sheon保證要讓全場歌迷的屁股離開椅子，跟著他一起跳起來，他再次強調：「請大家當晚#拒絕當一個害羞的亞洲人，在現場可以放開來『裝B』！」 ▲J.Sheon預告把千萬跑車開上北流舞台。（圖／ 索尼音樂提供） 過年期間，J.Sheon的社群陸續釋出好友們力挺他而拍攝的各式「裝B」影片，從為他敷上面膜的饒舌鬼才熊仔、展露唱功的吳卓源、變身炫富女童的Lulu黃路梓茵、酷翻天的E.SO瘦子、和不斷在地上爬行的Youtuber美麗本人，各出奇招來「裝B」，呼應演唱會主題，更逗樂粉絲，讓粉絲不斷猜測這些好友們是否會登上J.Sheon的演唱會舞台，他依然賣關子，請大家到演唱會現場來感受驚喜！ ▲J.Sheon要將北流變身大型夜店。（圖／索尼音樂提供） 而這段年假期間，J.Sheon因為年前演出滿檔，加上為演唱會前置準備工作忙得不可開交，過年都在家休息，為即將到來的演唱會充電、養精蓄銳，笑說自己連年菜都沒有動手煮，「過得很無聊」。不過眼尖的粉絲都注意到J.Sheon近一年來身材愈來愈精壯，畢竟他剛出道時沒有運動習慣，直到去年初開始運動，而在疫情期間，更是投入鑽研健身，身形脫胎換骨，連去年因為組團PANTHEPACK前往大陸工作，仍保持良好運動習慣，期間也會相約合組PANTHEPACK的王嘉爾、ICE一起上健身房，因此他現在維持很高的基礎代謝率，即使過年期間大吃大喝也不易發胖！培養出運動習慣，J.Sheon不僅身材更精實，連體力也往上一層樓，3/5演唱會當晚絕對可以帶領全場從頭High到尾！ ▲▼J.Sheon過去一年健身有成。（圖／索尼音樂提供、J.Sheon IG）
「J.SHEON 2022硬要裝Ｂ」3/5北流演唱會，購票請洽寬宏售票系統。（編輯：楊穎軒）