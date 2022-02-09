引水人未依規採檢一罪兩罰？陳其邁：不同行為不同處罰
高雄港群聚案6日確診的案19244（引水人），因在疫情爆發時未依通知前往採檢，遭交通部航港局和高雄市衛生局各依商港法、傳染病防治法開罰20萬元、30萬元，引發「一罪兩罰」的爭議。市長陳其邁今（9）日表示，這是兩個不同行為，不同處罰，航港局開罰是「未依規定登船」，衛生局是針對「未依春節專案進行PCR採檢」。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-09 17:54:54
案19244高雄港引水人，因多次接獲通知卻未去篩檢，直到有流鼻水等症狀，自行快篩後檢測確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），導致174人被匡列，交通部航港局及高市衛生局決定各依商港法、傳染病防治法開罰，引發「一罪兩罰」的爭議。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，衛生局掌握交通部對於個案採檢是基於未依規定完成篩檢程序登船，高雄市政府衛生局是針對目前在高雄港疫情風險，在當下制定的篩檢策略，PCR後第三天PCR再發快篩試劑，定期家用快篩完成後，開工前再PCR，這位第二次PCR就沒遵照規定，所以是不同行為、不同兩個事件，衛生局一定會依據傳染病防治法第43條進行相關處分。
陳其邁也強調，這是不同行為、不同處罰，因為案19244(引水人)沒遵守航港局7天快篩的規定登船被航港局開罰，高市府則是針對他在春節專案PCR採檢，收到5次通知都沒來而開罰。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。