名家論壇》錢震宇／民進黨外軟內硬

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兩相對照，民進黨對日本的態度軟上加軟、卑躬屈膝，彷彿只要解決核食問題，就可以換得進入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這種以單一國家商業利益換取外貿組織的行為，完全不像是一個準備好談判籌碼的自由貿易國家；
另一方面，民進黨對內部眾多抱持憂慮民眾的態度則是強硬粗暴，排除可能會影響核食進口的因素，拒絕一切的討論與遊說。
中廣董事長趙少康說得有道理，如果民進黨還重視民意、還遵守法治，就不會不顧2018年有779萬人透過公投反對核食進口，然後趁立法院休會，以修改行政命令的方式發布預告，10天後鬆綁福島五縣市核食。更何況，就算全案送到立法院討論，綠營挾席次的絕對優勢一定通過，國民黨也無力回天。
重點是，民進黨就是不願意這樣做，不預先跟國人報告、不跟在野黨協商，更不願意用嚴謹的立法程序來完備。
更可惡的是，羅秉成說，與日方沒有交換條件，就算沒有CPTPP，也要回應日本的訴求。好！蔡政府回應日方訴求，然後把台灣人民的訴求放到一邊，釋放「支持核食進口就是航向世界，不支持核食就是阻礙進步」訊息，真的好棒棒~
假設今天羅秉成在行政院記者會上說，我們決定開放福島五縣市核食，並承諾國人在三個月內加入CPTPP，同時呼籲日本政府積極協助以達到貿易自由化的目標，否則不排除檢討相關開放政策的話，我還願意拍拍手，說政府有guts。否則什麼回應日本訴求、世界上只有誰還沒開放核食的都是政治話術，只為了掩蓋政府的無能。
看看當天行政院記者會上坐了三位部長、兩位政委、一位主委，如此大規格的召開，卻只說要開放福島五縣市食品進口，完全沒有站在民眾的權益上。一個政府政策的形成，需要多少部會事前溝通及調查，尤其食品進口還牽涉駐外單位，跟相關檢驗及縣市政府的聯繫，但這次開放福島食品完全偷偷來，就連被國民黨披露要放行核食，還被綠營嘲諷「不要這麼想吃」。
去年底，日本台灣交流協會代表泉裕泰說，福島食品和CPTPP沒有連結，兩者分開討論，台灣人民的食品安全由台灣政府負責，日方「等待著台灣自己的決心」。難道這從頭到尾都是台灣自己的問題嗎？到底是甚麼原因一直催促著蔡政府開放？
「所有政治都是利益交換的結果」。今天蔡英文選擇用行政命令通過，國民黨等在野黨無力也無法利用審查法案，行使監督權，如此急就章，試問蔡政府到底跟日方換了甚麼？換到那些實質利益？
其實，台灣人對於日本人是友善的，對於日本食品是歡迎的。即便如此民進黨還是把開放核食政策保密到家，最後用極為迅速且在國會休會的時間匆促通過。日本內閣官房長官松野博一則是第一時間，就接獲台灣通知將調整日本食品輸入管制措施。
蔡英文不要只會對中國大陸展現「辣台妹」，對日本就變成「軟台妹」；在核食問題上，前後自我矛盾不說，如今對日方極盡說明解釋，對在野黨就火力全開，如果開放核食真的如同民進黨說得這麼好、是要接軌世界，那何不敢「開大門走大路」。
蔡政府如果繼續「對外軟、對內硬」，終究會自食惡果，被國人看破手腳。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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