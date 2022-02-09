張穎穎「十指交纏汪小菲」宣示主權 網友驚呼：手段高明
藝人大S（徐熙媛）、大陸富商汪小菲去年11月宣布離婚，雖然2人表面上看似是和平結束，大S也大方祝福對方，劇情就此落幕，沒想到才隔數月，就傳出汪小菲「婚內出軌」26歲新歡張穎穎，儘管張蘭出面闢謠，2人仍被拍到在大街上十指緊扣。有網友認為張穎穎並不是一位簡單的女人，檯面上不動聲色，私下卻又愛得高調，更說從她臉上的笑容，就能清楚知道她並非「傻白甜」，推測張穎穎手段高明，絕對不會輕易離開汪小菲。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-09 18:35:30
汪小菲被爆出熱戀小16歲的張穎穎，而他是否在離婚大S前就已愛上對方，答案眾說紛紜，儘管2人一再否認，交往鐵證卻陸續被挖出。前陣子春節期間，有消息傳出汪小菲帶著媽媽、張穎穎一同度過新年、到海南島度假，當時張蘭強烈否認，錄影表示：「我跟兒子做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人。」怎料才過了3天，汪小菲就被拍到與張穎穎在大街上十指緊扣，精采、狗血的劇情掀起討論。
另外，從先前流出的對話內容可以看到，張穎穎因質疑汪小菲對感情不忠，在10多人群組裡痛罵汪小菲：「你麻痺壞了我身體壞了我心情」、「你在S那邊什麼樣，我再清楚不過了」，顯現出她霸道又強悍的性格，再加上張穎穎先是從容看待緋聞、不顧流言蜚語，最後又大方牽手汪小菲宣示主權，讓網友推測這一切劇本背後，張穎穎其實早有安排，忍不住直呼：「她絕對不是傻白甜」、「應該是一個不簡單的女人」、「感覺手段很高明」。