為躲監管？Meta市值跌破6000億　祖克柏摔出十大富豪榜

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自2月3日至8日，Meta連續4個交易日慘跌，股價一路下殺至220.18美元。收盤後市值也跌至5993億美元。Meta原先與蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet等公司躋身全美市值最高的5家公司，但隨著市值蒸發，Meta不僅退出行列，還被特斯拉、波克夏·海瑟威、Nvidia超車，市值位於全美第8位。
Meta股價大跌、市值蒸發，2月3日當天，祖克柏也跟著大幅縮水至850億美元，在富豪排行榜位居第12位。祖克柏自2015年7月以來，常駐彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）排行榜的十大成員名單，但根據彭博資料顯示，截至2月9日，祖克柏以833億美元的淨資產，名列榜單第14名。
臉書母公司自去年10月更名為「Meta」，展現出進軍元宇宙的決心，但財報不佳等利空消息不斷，每日用戶數也出現成立18年以來首度減少的情況，先前還揚言關閉歐洲臉書與Insstagram。
不過有外媒指出，Meta市值跌破6000億美元，正好是美國眾議院針對大型科技公司的競爭法案中所制定的門檻，包括蘋果、亞馬遜、微軟等科技公司都可能是約束監管對象。外媒指出，若是Meta市值持續低於門檻，將有機會避免被法規約束，藉此逃過審查。不過外媒表示，目前法案尚未確定，且條文仍可修改。而美國參議院還提出了門檻更低的版本，只要市值超過5500億美元的企業，仍會受到監管。