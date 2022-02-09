高雄確診情侶「春節遊屏東」　足跡遍布7鄉鎮景點

高雄市有2名確診個案（案19380、案19401），在春節期間曾前往屏東旅遊，稍早屏東縣政府公布其足跡，曾前往恆春鎮、枋山鄉、潮州鎮、三地門鄉、九如鄉、車城鄉的景點、早餐店、小吃等。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 18:28:01
屏東縣政府表示，案19380、案19401在春節大年初一及初二（2月1日、2日），和2名友人結伴，共二對情侶4人至屏東旅遊，另一對情侶也確診，尚未取得全國案號。
屏東縣政府指出，依據初步疫調顯示，4人先後到枋山鄉7-11海豚灣門市、鵝鑾鼻燈塔、恆春鎮鹿境梅花鹿生態園區、南風微甜冰店、枋山鄉愛琴海岸海景休閒渡假園區、車城福安宮、九如鄉歐閣汽車旅館；2月2日至九如鄉7-11三多利門市、山川琉璃吊橋、潮州日式歷史建築文化園區等地後，再返回高雄。
屏東縣政府說明，由於確診者出遊時間及地點為春節人潮眾多之際，縣府團隊擴大疫調中，呼籲足跡曾至相關場所的民眾加強自我健康監測。（編輯：孫唯容）
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