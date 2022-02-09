台開父女之爭爆下市危機　獨董籲開臨股會改選董事及董座

我是廣告 請繼續往下閱讀
台開隨後就傳出存款不足遭金融機構退票情事，金管會對此表示，台開目前授信餘額78億元，債權銀行有10家銀行及1家票券公司，有擔保授信約49億元，目前銀行已依規定提列適足備抵呆帳，不過，從2月9日開始3個月內，若台開仍無法還債或是註銷退票紀錄，3個月後證交所就會依規定停止台開有價證券買賣，之後連續6個月仍無法改善就會下市，依時程計算，台開最快11月9日恐面臨下市危機。
台開面臨危機，台開審計委員會召集人洪榮一今日發出致所有股東一封信，內容表示台開近期的經營權紛爭已經對公司的存續、全體股東的權利、與台開員工的權益造成極為負面的影響。自己基於為台開的獨立董事、暨審計委員會主席之職責，一再呼籲、要求所有董事均須回歸正確公司治理之規範，一切作為都必須依循公司法相關規範、及本公司章程之規定，來辦理、執行財務調動與人事任免之所有作為。
洪榮一表示，基於職責之所在，亦強力要求台開依公司1月28日審計委員會之決議，立即函請經濟部商業司就當前公司經營權之疑義作出裁決，同時立即著手規畫臨時股東會之選務事宜。並認為相關有疑義的財務調動與人事調整之作為必須即刻停止，並於2月11日（五）前規劃出2022年2月份審計委員會、與董事會召開之時程與議題，希望相關人員切勿自誤。
洪榮一指出，若相關人員持續無視審計委員會、與董事會一直以來的堅持與要求，自己將於2月11日（五）下班前向主管機關提出召開臨時股東會之提案，以著手改選董事及董事長，以盡速讓公司回復正常運作。台開獨董陳錦稷對此也認同，認為應由獨立董事、審計委員會或董事會決議召集臨時股東大會，全面改選董監事。
台開董事長兼總經理邱于芸今日晚間也發出聲明，表示自今年1月26日遭違法解任後，即無法登入公司電子文件簽核系統（EIP），個人辦公室亦被上鎖，無法進入。故今年1月27日起至2月9日今日止，任何公司對外往來文件與資金調度，都與自己無涉。違法發出之文件，亦全不生效力。
邱于芸指出，台開公司自今年1月27日起，對外公告之重大訊息，皆未經本人核准。請投資大眾萬勿輕信，以免影響個人權益。