《在車上》搶奧斯卡4大獎　台灣正妹袁子芸成亮點

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身為唯一親過岡田將生的台灣女星，袁子芸坦言在拍《在車上》前不太認識他，「知道他會參演後有去搜尋過他，導演濱口竜介也有推薦我去看《夏威夷男孩》」。他們片中有吻戲，袁子芸說排練2、3次，正式親至少5次，笑問「觸感如何？」袁子芸羞回：「工作接吻是沒感覺的，不過有發生有趣的事，那時候接近放飯，吻完會有來回的對話，當時肚子就叫了一下，有點大聲，我們愣住很想笑，喊卡就大笑，我們來回肚子都有叫，不過他的太大聲。」
袁子芸表示，為了準備《在車上》片中的劇場演員角色，在電影開拍前特別召集了朋友，在他們面前排演了一齣舞台劇，希望能更細膩揣摩劇本中的劇場女伶。但袁子芸沒想到導演濱口竜介卻有他自己獨特導戲方法：「從試鏡到演員們一起讀本，濱口導演就請我們不帶感情地念台詞，同時想像自己肚子裡有一顆鈴鐺，必須透過語言的力量去震動對方肚子裡的鈴鐺。」這樣的方式可以打破語言與情緒的藩籬，創造出直指人心的和諧感，剛好適合《在車上》戲裡戲外來自不同國家、不同語言的演員。袁子芸回憶，經過一次一次扎實的排練，無論是導演對演員、或是演員之間，整個劇組都建立了非常堅定的信賴感，也許就是這樣「用心」的方法，才能讓《在車上》跨越語言與國界，感動來自世界各地的觀眾。
《在車上》為濱口竜介執導柏林影展銀熊獎《偶然與想像》後的最新力作，電影改編自日本文豪村上春樹的同名短篇小說，劇情描述西島秀俊飾演的喪妻劇場藝術家來到廣島執導舞台劇，與三浦透子飾演的不苟言笑年輕女司機相遇，兩人在一趟趟車程之中卸下心防，解開了彼此心中的遺憾與秘密，電影細膩寫實且直指人心。《在車上》自去年五月勇奪坎城影展最佳劇本獎等四大獎後，也拿下了金球獎最佳外語片的殊榮，更入圍奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳國際電影、最佳改編劇本等四項大獎。不僅是日本電影首度角逐奧斯卡最佳影片，濱口竜介也是繼黑澤明之後，36年以來第一位重返最佳導演入圍的日本影人，創下日本電影新紀錄。曾橫掃奧斯卡的《寄生上流》導演奉俊昊日前也盛讚：「《在車上》證明濱口竜介已是實至名歸的大師導演。」並將其選自年度最喜愛的電影，讓《在車上》一舉成為繼2020年《寄生上流》擒四座小金人以來，最具討論熱度的國際影片。
在演員方面，《在車上》邀集了日本知名男星西島秀俊飾演主人翁家福悠介，影歌兩棲的三浦透子飾演駕駛美沙紀，另外包括日本女星霧島麗香飾演擁有神祕氣質的妻子家福音、岡田將生演出輕率的當紅演員高槻耕史。值得一提的是，台灣演員袁子芸在片中演出飾演劇場女演員珍妮絲•張，與西島秀俊、岡田將生同台飆戲，一口流利的中英雙語、清新亮麗的外型讓她成為電影驚喜彩蛋。袁子芸憑藉《在車上》首度站上坎城紅毯，參與影壇盛事，更因為電影入圍奧斯卡四項大獎成為了台灣之光。最近忙於尬戲的袁子芸，在得知《在車上》入圍消息的第一時間也透過IG限時動態發喜訊，與電影劇組一同分享角逐小金人的喜悅，也特別在2月11日《在車上》上映首日，舉辦了盛大的電影包場活動，邀請親友貴賓一同觀賞這部載著她一起勇闖國際影壇的神作。
《在車上》將於2月11日在台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮等多家戲院上映，由時報出版的村上春樹原著小說《沒有女人的男人們》更因應電影上映推出兩款特別書衣版，讓影迷不僅看好電影也珍藏好書。