萬和宮明辦植斗法會 疫情影響贈外帶福圓及夀麵

受到疫情影響，台中市萬和宮將於明天上午舉辦的「壬寅虎年植斗祈安法會」，將比照去年取消平安粥，僅供應外帶的平安福圓（湯圓）及夀麵。今天下午，數十餘名志工合力搓了多達60斗的湯圓，連萬和宮董事長蕭清杰都動起手，現場一片歡樂融融。

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多年來，萬和宮的謝斗及植斗法會，均在萬和文化大樓地下室餐廳，供應素食平安粥，讓信眾分享呷平安，參與信眾很踴躍。但是，自從前（109）年2月9日的庚子鼠年植斗法會，顧慮到新冠肺炎疫情延燒，採取防疫措施，取消平安粥，就改為贈送平安長夀麵。

▲萬和宮明辦植斗法會，受疫情影響贈外帶福圓及夀麵，萬和宮董事長蕭清杰也動手參與分享歡樂。（圖／萬和宮提供）

明天的植斗法會，由於疫情仍延燒，萬和宮決定仍然取消平安粥，但往年植斗法會另外煮的「平安福圓」的甜湯圓，在廟旁的空地照常供應。但是，依據中央疫情指揮中心規定，將以密封盒碗方式，供民眾外帶返家，不能在現場享用。

今天下午，萬和宮動員導覽及誦經團數十餘志工，一起搓60斗湯圓，裝滿一籮筐又一籮筐，洋溢著歡樂氣氛。蕭董事長到場探望，也挽袖動手搓湯圓，分享樂趣。蕭董事長說，供應湯圓，具有祈求媽祖保佑善信大德，在新的一年平安、順利、圓滿的意義。

明天的壬寅虎年植斗法會，由蕭董事長率領董監事，祈求天上聖母保佑「風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進。」揭開序幕。