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就想入侵？蒲亭戲稱烏克蘭「我的美女」　烏國總統反擊

▲俄羅斯總統蒲亭與法國總統馬克宏會面商討烏俄情勢後，在會後記者會上將烏克蘭比擬為「我的美女」，因而引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭與法國總統馬克宏會面商討烏俄情勢後，在會後記者會上將烏克蘭比擬為「我的美女」，因而引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-09 19:23:02｜2022-02-09 19:42:25

俄羅斯與烏克蘭情勢持續緊張，除了美軍動員赴歐防範之外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也先後與俄烏領導人進行會談，盼讓局勢降溫。但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）7日與馬克宏會談後，在記者會上將烏克蘭稱為「我的美女」，被解讀為可能帶有「性暗示、性侵」的台詞，引發烏克蘭不滿。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）更正面迎戰，直指蒲亭「太超過了」。

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綜合外媒報導，馬克宏於7日在克里姆林宮與蒲亭會面，進行長達5.5小時的馬拉松式會談，商討緩解烏俄情勢的辦法。兩人在會談結束之後，蒲亭在記者會上，對澤倫斯基進行抨擊。

蒲亭以俄語押韻的方式，戲謔回應先前澤倫斯基表明，「不喜歡」2015年烏俄簽署停火的《明斯克協議》（Minsk Protocol）一事。蒲亭表示，「不論喜歡或不喜歡，我的美女（烏克蘭），忍受吧。烏克蘭政府必須履行協議，此外別無他法。」

此話一出，隨即引發爭論，有媒體報導指出，蒲亭用了「傲慢、帶有性別色彩」的詞彙代稱烏克蘭，質疑他開了一個「粗俗的玩笑」。在網路社群上也引發激烈爭論，許多人認為蒲亭不應該使用這類語言，指責他的言論涉及將「性侵」合理化。《CNN》報導更指出，蒲亭所選擇的動詞，在英文中代表接受（take it）或忍受（endure），顯示出他對女性角色潛在的醜陋觀點。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基語帶嘲諷進行回應，「當然，有些事情不能和俄羅斯領導人爭論，烏克蘭確實是個美人，但他講說是『我的』，那就太超過了。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及蒲亭這段發言是否帶有性暗示時，僅含糊其辭帶過，指出「總統無意冒犯，他的意思是，如果國家承諾履行義務，那就必須兌現。」

根據了解，《明斯克協議》是頓巴斯戰爭（War in Donbas）爆發後，烏克蘭與俄羅斯於2014年9月5日於白俄羅斯首都明斯克簽訂的停火協議。

▲法國總統馬克宏在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭會談5個半小時，會談時的4公尺長桌意外成為網友迷因吐槽素材。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭進行長達5個半小時的馬拉松式會談。（圖／美聯社／達志影像）
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