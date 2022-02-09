就想入侵？蒲亭戲稱烏克蘭「我的美女」　烏國總統反擊

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蒲亭以俄語押韻的方式，戲謔回應先前澤倫斯基表明，「不喜歡」2015年烏俄簽署停火的《明斯克協議》（Minsk Protocol）一事。蒲亭表示，「不論喜歡或不喜歡，我的美女（烏克蘭），忍受吧。烏克蘭政府必須履行協議，此外別無他法。」
此話一出，隨即引發爭論，有媒體報導指出，蒲亭用了「傲慢、帶有性別色彩」的詞彙代稱烏克蘭，質疑他開了一個「粗俗的玩笑」。在網路社群上也引發激烈爭論，許多人認為蒲亭不應該使用這類語言，指責他的言論涉及將「性侵」合理化。《CNN》報導更指出，蒲亭所選擇的動詞，在英文中代表接受（take it）或忍受（endure），顯示出他對女性角色潛在的醜陋觀點。
對此，烏克蘭總統澤倫斯基語帶嘲諷進行回應，「當然，有些事情不能和俄羅斯領導人爭論，烏克蘭確實是個美人，但他講說是『我的』，那就太超過了。」
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及蒲亭這段發言是否帶有性暗示時，僅含糊其辭帶過，指出「總統無意冒犯，他的意思是，如果國家承諾履行義務，那就必須兌現。」
根據了解，《明斯克協議》是頓巴斯戰爭（War in Donbas）爆發後，烏克蘭與俄羅斯於2014年9月5日於白俄羅斯首都明斯克簽訂的停火協議。