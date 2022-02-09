峇里島開放行不行？業者：與病毒共存就歡迎

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峇里島當地旅行社PT. Gajah Bali Wisata的總經理Anita Li受訪表示，目前大部分國家的民眾都已施打2劑，甚至3劑疫苗，且都提倡「與病毒共存」，既然如此，肯定就可以來峇里島旅遊。
針對當地的情況，Anita Li表示，當地大多數人都至少打了2劑疫苗，已施打2劑疫苗的民眾6個月後也開放施打第3劑，當地居民應該有相當高的施打率。
Anita Li指出，峇里島的機場是開放的，目前來說，施打兩劑的遊客入境要隔離5天4夜，但之後隔離時間有望縮短為3天2夜；另外，如果只施打1劑，入境需要隔離7天。
目前，雖然峇里島開始迎接國際遊客，但直航能否順利運作仍要視各國政策而定。新加坡將於2月16日恢復與峇里島直航；澳洲會在3月份恢復；至於台灣現在仍要先到雅加達轉機。
旅行公會全聯會理事長蕭博仁則表示，樂見峇里島開放，但入境案例多過於本土，代表世界疫情仍然嚴峻，不管哪個國家或地區對我們開放，出去之後回來會不會有問題，這些都要再觀察。
蕭博仁進一步表示，如果要往返要隔離就不要這麼快開放，因為業者可能會直接準備到下半年，若政策突然喊卡，業者往後可能得面對客人求償，衍伸出消費糾紛；他直言，「業界當然希望儘快開放，但現在對開放還是持保留態度，業界反倒希望政府能夠控管好，再循序漸進的開放」。
峇里島政府的公文提到，開放之後，防疫是第一要務，會確保旅客不會跟當地居民交互感染；此外，前往旅遊需先經5天4夜的隔離，防疫旅館會在指定區域包括庫塔（Kuta）、努沙杜瓦（Nusa Dua）、沙努（Sanur） 及烏布（Ubud），且隔離期間禁止外出；防疫旅館提供三餐，同時，提供包括洗衣、機場接駁、2次的PCR檢測等服務；如果旅客不幸確診，會被帶至機場或飯店單獨隔離，並轉介到醫院，而旅客必須自行承擔醫療費用。
當地政府也要求當地旅遊業者達到最低整潔、衛生標準，像是飯店、餐廳、觀光景點員工須至少接受2劑疫苗。
外國旅客入境時須提供包括，第一，持觀光簽證與有效護照至少6個月；第二，出示48小時內PCR檢測陰性證明與完整疫苗證明；第三，遵守當地防疫政策；第四、加保將疫情風險涵蓋在內的旅遊險；第五，預先支付防疫旅館費用，並提供證明。