移工盼能自由轉換雇主！雇主與勞團意見相左

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移工大遊行主辦單位「台灣移工聯盟」（MENT）認為，看護工轉職到廠工的根本原因來自於勞動條件的落差，家庭看護工不受《勞基法》保障、基本工資停留在17000元、工時較長，反觀產業移工受《勞基法》保障，基本工資25250元，工時固定，自然存在較大的吸引力。要解決此問題，必須從源頭上保障看護工勞動條件，提高薪資待遇、給予充足休假等，才能留住看護工。針對經濟弱勢的家庭類雇主，若無法負擔拉高待遇後的成本，必須由國家資源介入補足，才能保障勞雇雙方權益。
根據《就服法》第53條第4項規定，受聘僱從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之外國人，不得轉換雇主或工作。一般而言，移工必須符合特定條件，如雇主死亡、遭到雇主不當對待、苛扣薪資等不可歸責移工事由，才可依法轉換雇主或工作。
台灣國際勞工協會研究員（TIWA）陳秀蓮指出，在現行制度下，移工若無法取得雇主同意轉換，就必須自行蒐證，證明雇主不當對待，提出申訴後還要等待勞動部審核，過程可能長達半年以上，且等待結果期間移工不能找其他工作，也無法領取失業給付，形同「強迫失業」，對於許多背負生計壓力的移工來說，寧可選擇逃跑。
針對雇主反對移工自由轉換的訴求，陳秀蓮表示，重症或失能病人需要較高強度的照顧是事實，但這樣的照顧強度不是一個工人可以負擔的，以勞動部數據而言，全國22萬家庭看護工，每天平均工時是13小時，但重症病人一定高於這個數字。她表示，人不是機器，看護工必須有適當的休息，雇主的照顧需求不能只仰賴一個外籍看護工負擔，這對勞工、雇主都不公平。
陳秀蓮建議，應該將移工納入長照體系中，開放聘雇移工的雇主也可以使用長照資源，讓移工和長照人力搭配，共同補足被照顧者的需求，並由政府資源介入補貼經濟弱勢雇主，才能共同保障移工和被照顧者，而不是壓低看護工勞動待遇、限制雇主長照資格，讓勞、雇綁在家中弱弱相殘。
陳秀蓮進一步指出，勞動部擴大限縮移工跨業轉換，試圖防止看護工轉職，但在去年8月實施新措施以後，有4000多名看護工直接離開了台灣，缺工問題不但沒有解決，反而更嚴重。她呼籲勞動部，未來要面對國際爭奪照顧資源的大趨勢，台灣再不提高勞動條件，將難以與日韓競爭，就不會是移工出國工作的首選。
雇主觀點：
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會則認為，移工來台之前就已經選擇了工種，並透過視訊面試媒合，了解被照護者的狀況、工作與契約內容，在雙方同意相關勞雇關係及工作內容下才引進；來台後卻要轉換雇主和工作，是移工自身違背契約在先，並無失去自由一說。協會指出，移工選擇來台當看護，若此想法有改變，或不適任，就應該離開台灣再重新申請，否則勞動部何必進行工種劃分。
此外，協會也指出，雇主每次聘雇移工都會被仲介要求支付「買工費」，疫情下買工費更是飆漲，再加上看護工薪水也喊漲，讓雇主難以負擔；如果3年合約期滿前就讓移工自由轉換，雇主聘請新看護又要再付買工費，這些成本損失只能自己承擔，並不公平。如果要開放自由轉換雇主，則仲介應全數退還買工費，或立刻無償補進移工，移工轉換工作造成的損失，不該由雇主承擔。
雇主協會也質疑，開放移工自由轉換雇主，將助長無良仲介和企業雇主向失能家庭伸手挖角看護工的歪風，致使被看護者承受空窗期無人照顧的問題，迫使家屬在無人照護下，只能離開職場，失能者健康權無法被保障。此外，湧入工廠的移工，也將以低薪、隨時加班的模式，排擠本勞工作機會。雇主協會表示，失能者要的是穩定的照顧人力，不應以犧牲被照顧者的健康權來換取移工轉換自由，因此肯定勞動部禁轉措施。
協會顧問張姮燕指出，過去移工轉換到工廠的人數一直都很少，就算是期滿可自由轉換也同樣不多，但過去兩年疫情下「洗工」的狀況卻大幅上升，顯示出勞動部當前的政策是有問題的。據悉，移工選擇擔任看護工，在母國需支付的仲介費比選擇當廠工低，引發部分雇主質疑，移工來台前先申請當看護，來台後再轉職到條件較好的工廠任職，這樣的政策漏洞讓「拿巴氏量表的失能家庭淪為轉職跳板」。