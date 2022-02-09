爭取自由轉換雇主權利　移工曝心聲：我們也是人！

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來自印尼中爪哇、在台工作6年的Cindy（化名）表示，自己從事家庭看護工工作，過去在花蓮工作的時候，想要轉換雇主但是不被允許，還被仲介業者索取1萬4000元的費用買工費，希望向勞動部表達，不要限制移工轉換雇主，更不要讓仲介業者刁難移工、藉轉換雇主收取費用。
她也提及看護工薪資低落、休假不足的問題，「我照顧的是一個台灣的阿公，阿公有時候不能睡覺，我們就必須整晚陪著他；有的時候，阿公甚至會有動手動腳、或是有揍人的情況，我們也必須忍受。我們在照顧台灣長輩的時候，誰來關心我們這些移工的生理和心理健康？」她向政府喊話，要重視看護工勞動權益，並讓勞工該有的假日要有，「畢竟我們也希望假日能跟親人朋友見面」。
來自印尼的看護工阿妮則表示，自己在養護機構工作，超時工作未獲得雇主給付足額加班費，她提出申訴後，雇主不僅不願意提供打卡單記錄和薪資單，還反控申訴是違法的；阿妮憤而想跟雇主終止合約，但礙於雇主始終不同意，遲遲無法換工作。她表示，移工換雇主需雇主簽名同意，如果雇主不同意，還要自行蒐集雇主違法證據才能換工作，希望台灣政府修改不合理法律，讓移工自由轉換雇主。
來自印尼萬隆、任職於紙工廠，在台工作超過10年的移工Demata，雖然是廠工，也到遊行現場幫同鄉移工爭取權益。他表示，大家都是移工，家庭看護工受的苦難，廠工也點滴在心頭，「我今天是代表那些沒有辦法出席的朋友們來參加遊行，為了他們的權益，希望他們能自由轉換雇主」。他指出，很多移工都有被打壓的情況，被要求做許可外工作或超時工作等，我們希望今天跟台灣的民眾及政府單位，訴求我們的情況，盼能能得到回應。
印尼勞工團結組織Ganas Community Taiwan的會長Fajar向《四方報》表示，根據現行法律，移工不能以工作內容繁重、缺乏休息日、老闆囉唆小氣、工作環境骯髒、工作安全風險高等理由來轉換雇主，但這卻是移工經常面對的問題，而現行《就業服務法》第53條第4項卻迫使移工就這樣被剝削。她說，「移工也是人，需要休息、休假，也會想尋找更好的工作；試問雇主今天如果要換老闆或工作，是否也像我們一樣會有某些條件要求？」
Fajar說，移工會想轉換雇主不是沒有理由，因為家庭工沒有休息日、缺乏休息時間，待遇不如工作時間和休假權利受到《勞基法》保障的廠工；如果家庭類雇主理解工人需要充足休息、假期的權利並給予良好的待遇，移工當然沒有換雇主或轉換到工廠的訴求。她指出，糟糕的工作環境、又不能自由轉換，反而促使移工逃跑打黑工；有了更換雇主的自由，才能保持工人和雇主之間的和諧，「如果你對移工很好，當然移工也不想換雇主，我們會好好的工作」。