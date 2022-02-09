敷面膜！貓咪穿「連身黑帽T」唯獨臉白一圈 網：缺墨水
還以為貓咪在敷面膜！貓咪的迷人之處，除了牠們那多變的個性以及Q軟的身體以外，有時候身上的毛色也相當令人驚喜。英國一隻黑白貓就很特別，牠不僅穿了一件「連色的黑色帽T」，臉部的白毛讓牠看起來像是「敷面膜」，被領養後現在可是擁有許多粉絲的網紅貓！
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 21:14:40
這隻來自英國諾福克郡的黑白貓叫做「Mau Mau」，一年多前牠流浪在街頭，後來跑到一間食品工廠，在工廠準備進行驅除工程時發現瘦弱的牠，幸好動物救援組織及時出現救援，也幫助牠順裡找到主人愛美莉亞Amelia。收編後Mau Mau搖身一變成優雅的貓咪，除了臉蛋與四肢是白色以外，全身幾乎都是黑色毛髮，看起來就像是穿著一件連身的黑色帽T，特別的是牠還畫著「單邊眼線」，看起來既迷人又有趣！
愛美莉亞特地為Mau Mau開設專屬IG帳號，經常分享牠的一舉一動，很快地Mau Mau坐擁1.8萬名粉絲追蹤，許多網友看了牠的照片都忍不住笑說：「好特別的貓咪」、「墨水印到一半沒了？」、「是在敷面膜吧」、「請問這件連身帽T哪裡買？」、「這毛色也太酷」。（編輯：陳珮瑜）