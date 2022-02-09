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敷面膜！貓咪穿「連身黑帽T」唯獨臉白一圈　網：缺墨水

▲英國一隻貓咪長相特殊，看起來像是穿黑色帽T敷面膜！（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
▲英國一隻貓咪長相特殊，看起來像是穿黑色帽T敷面膜！（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）

編輯中心/綜合報導

2022-02-09 21:14:40

還以為貓咪在敷面膜！貓咪的迷人之處，除了牠們那多變的個性以及Q軟的身體以外，有時候身上的毛色也相當令人驚喜。英國一隻黑白貓就很特別，牠不僅穿了一件「連色的黑色帽T」，臉部的白毛讓牠看起來像是「敷面膜」，被領養後現在可是擁有許多粉絲的網紅貓！

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▲黑白貓「Mau Mau」一年多前被人發現躲在食品工廠裡，全身髒兮兮的。（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
▲黑白貓「Mau Mau」一年多前被人發現躲在食品工廠裡，全身髒兮兮的。（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
這隻來自英國諾福克郡的黑白貓叫做「Mau Mau」，一年多前牠流浪在街頭，後來跑到一間食品工廠，在工廠準備進行驅除工程時發現瘦弱的牠，幸好動物救援組織及時出現救援，也幫助牠順裡找到主人愛美莉亞Amelia。收編後Mau Mau搖身一變成優雅的貓咪，除了臉蛋與四肢是白色以外，全身幾乎都是黑色毛髮，看起來就像是穿著一件連身的黑色帽T，特別的是牠還畫著「單邊眼線」，看起來既迷人又有趣！

▲Mau Mau受到動物救援組織的協助，很快就找到新飼主。（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
▲Mau Mau受到動物救援組織的協助，很快就找到新飼主。（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
▲牠的毛色相當特別，除了四肢腳掌與臉部是雪白色以外，其餘部位都是黑色。（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
▲牠的毛色相當特別，除了四肢腳掌與臉部是雪白色以外，其餘部位都是黑色。（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
▲看起來就像穿著一件連身的黑色帽T，還畫著單邊眼線。（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
▲看起來就像穿著一件連身的黑色帽T，還畫著單邊眼線。（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
▲Mau Mau：本喵可不需要敷面膜，自然美啦！（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
▲Mau Mau：本喵可不需要敷面膜，自然美啦！（圖／IG帳號maumau.thecartooncat）
愛美莉亞特地為Mau Mau開設專屬IG帳號，經常分享牠的一舉一動，很快地Mau Mau坐擁1.8萬名粉絲追蹤，許多網友看了牠的照片都忍不住笑說：「好特別的貓咪」、「墨水印到一半沒了？」、「是在敷面膜吧」、「請問這件連身帽T哪裡買？」、「這毛色也太酷」。（編輯：陳珮瑜）


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