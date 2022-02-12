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30多歲就進更年期？8症狀恐「卵巢早衰」　生不出老更快

▲焦慮、失眠、月經失調，醫師提醒民眾，要當心提早步入更年期。（圖／pixta）
▲焦慮、失眠、月經失調，醫師提醒民眾，要當心提早步入更年期。（圖／pixta）

記者劉雅文／台北報導

2022-02-12 11:11:15

現代人生活與工作壓力大、飲食不正常，再加上吃了太多人工食品，種種因素導致有愈來愈多人才30多歲就提早開始出現更年期症狀。中醫師王心眉就分享，一般健康女性停經平均年齡是48到52歲，停經指的是卵巢功能逐漸下降，最終月經將永久性停止的意思，且在停經前後幾年，身體會因女性荷爾蒙變化而出現許多更年期徵狀。如果月經老是遲到，來的量漸漸變少，顏色也變暗，甚至月經不來，伴隨著陰道乾燥、潮熱盜汗、失眠、煩躁等症狀，就要注意可能是卵巢早衰的現象。如果民眾月經沒來超過4個月，排除懷孕的可能，且出現疑似更年期症狀，千萬要求助醫師，透過抽血檢驗血中腦下腺垂體、卵巢荷爾蒙濃度，綜合其他徵狀來判斷是否為卵巢早衰。

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王心眉醫師提到，卵巢早衰意謂著生育功能減退，如果還背負著傳宗接代的責任，孕育下一代的任務可能就會難上加難，因為女性賀爾蒙濃度下降，除了生育力急速衰退之外，陰道、子宮頸及外泌尿道組織也變薄，內、外生殖器體積收縮、彈性減退、陰道乾澀，都會讓性功能與品質下降。

最可怕的是，卵巢早衰也會讓皮膚急速衰老，失去光澤，變得乾燥粗糙沒有彈性，更會出現色斑及皺紋。生理機能像是體力、肺功能逐步衰退，並且提高心血管疾病的風險，骨質加速流失。所以月經沒來或是經血異常量少，千萬不要慶幸沒有月經可以省掉許多麻煩，如果是卵巢早衰，可是會讓生理機能老化速度比一般人還要快。

卵巢早衰的原因目前不明確，可能來自家族遺傳、自體免疫、放射線、化學藥物治療、卵巢手術、受傷或是生活壓力、時常熬夜、作息不規律，都可能造成卵巢早衰。另外接觸空汙、塑化劑、吸菸也可能是誘發卵巢早衰的因素之一。

目前為止，臨床上還沒有確切的方法能夠恢復卵巢功能，但像是維持充足睡眠、規律運動作息、不熬夜、保持心情愉悅、食用新鮮食材、多喝水、遠離空汙與化學毒物，少用塑膠產品等，可以延緩卵巢衰退的速度。

在中醫的觀點認為，「腎氣漸衰、天癸將竭、衝任脈虛」是卵巢早衰的主要原因，因此中醫治療卵巢早衰，用藥會以補腎為處方的重點，加上疏肝、理氣、健脾、活血化瘀、化濕佐以調補，中藥也有一些對卵巢助益的植物雌激素，肉蓯蓉、淫羊藿、菟絲子、丹參等。

另一方面，中醫也透過針灸調理刺激生殖功能，使子宮周圍血液循環上升，像是婦科常用的穴位有 : 帶脈、中極、氣海、關元、血海、三陰交、復溜等。醫師提到，中醫治療卵巢早衰會以整體體質觀察進行調養，還想要保有生育功能的民眾，仍會建議搭配中醫調補預先凍卵，才有生育的機會。

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