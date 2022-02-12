30多歲就進更年期？8症狀恐「卵巢早衰」　生不出老更快

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最可怕的是，卵巢早衰也會讓皮膚急速衰老，失去光澤，變得乾燥粗糙沒有彈性，更會出現色斑及皺紋。生理機能像是體力、肺功能逐步衰退，並且提高心血管疾病的風險，骨質加速流失。所以月經沒來或是經血異常量少，千萬不要慶幸沒有月經可以省掉許多麻煩，如果是卵巢早衰，可是會讓生理機能老化速度比一般人還要快。
卵巢早衰的原因目前不明確，可能來自家族遺傳、自體免疫、放射線、化學藥物治療、卵巢手術、受傷或是生活壓力、時常熬夜、作息不規律，都可能造成卵巢早衰。另外接觸空汙、塑化劑、吸菸也可能是誘發卵巢早衰的因素之一。
目前為止，臨床上還沒有確切的方法能夠恢復卵巢功能，但像是維持充足睡眠、規律運動作息、不熬夜、保持心情愉悅、食用新鮮食材、多喝水、遠離空汙與化學毒物，少用塑膠產品等，可以延緩卵巢衰退的速度。
在中醫的觀點認為，「腎氣漸衰、天癸將竭、衝任脈虛」是卵巢早衰的主要原因，因此中醫治療卵巢早衰，用藥會以補腎為處方的重點，加上疏肝、理氣、健脾、活血化瘀、化濕佐以調補，中藥也有一些對卵巢助益的植物雌激素，肉蓯蓉、淫羊藿、菟絲子、丹參等。
另一方面，中醫也透過針灸調理刺激生殖功能，使子宮周圍血液循環上升，像是婦科常用的穴位有 : 帶脈、中極、氣海、關元、血海、三陰交、復溜等。醫師提到，中醫治療卵巢早衰會以整體體質觀察進行調養，還想要保有生育功能的民眾，仍會建議搭配中醫調補預先凍卵，才有生育的機會。