大港開唱「說唱宇宙」一詞遭出征 主辦單位道歉了但沒改
「大港開唱」自2006年起舉辦，已經成為高雄知名的在地音樂祭活動，不過日前主辦單位公布2022大港開唱的相關消息時，文案中的「說唱宇宙」一詞的說唱二字，被認為是來自中國的用法，引發台灣網友不滿，留言灌爆主辦單位臉書。大港開唱於昨（9）晚發表聲明，直言因疏忽未注意「說唱」這兩個字近年的脈絡，因而造成了誤會。不過仍沒有修改文案，底下留言區持續被出征中。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 07:57:09
大港開唱日前在臉書公布今年的演出資訊，海報上可以看到「大嘻哈時代」和「說唱宇宙」等slogan，而在臉書文案上也寫到「說唱宇宙 CypherVerse ，文字、書籍是帶來災難的有害之物，你現在所見的宇宙，統治者是這樣認為的。因為沒有書籍，人們開始使用歌曲，把文化、歷史、文明發展過程，一一編織入詞。說唱，是這裡最重要的活動，邁出新步、說出新詞，是抵抗高壓統治人民的匕首。」
不過由於「說唱」兩字被認為是來自中國的說法，許多網友不滿批評「說你個頭啦」、「說什麼唱？想這文案的出來，我保證不打死你」、「嘻哈就嘻哈為啥要用說唱」。
對此，大港開唱於昨晚發表聲明表示，「像人生一樣，大港一路走來，親像海湧，有起有落，有挫折、也有成長。唯一不變的，是秉持著相信自由多元，與尊重彼此自主性的大港精神。」
大港團隊強調，感謝這段期間大家對大港的指教和提醒。對於未注意「說唱」這兩個字近年的脈絡，「因而造成了誤會，是我們疏忽。而在這過程中，我們也並未如外傳所說受到任何力量的滲透，在未來的用字上，我們會多加注意，再次感謝大家的提醒（鞠躬）。」
大唱團隊最後表示，會繼續為即將到來的大港努力籌備，「我們深知今年有許多不足之處，每一位關心大港所給的建議和指教，我們都有聽到有看見，所有希望大港更好的建議，都會轉化成為我們調整腳步、繼續前進的養份。在未來的路上，還望各位繼續給予我們建議和指教，為了成為更好的大港，我們會繼續努力。再次感謝大家。」
不過不領情的網友持續在底下出征，「文案也沒改道歉是有用？」、「所以說唱不用改？」、「講得好像很有誠意說什麼未來會改，阿怎麼不現在就改？」（編輯：倪浩軒）