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反習勢力最新炸彈？猛批習近平　4萬字長文瘋傳

▲「客觀評價習近平」一文廣為流傳，被認為是反習勢力拋出的最新炸彈。資料照。（圖／翻攝自新華社）
▲「客觀評價習近平」一文廣為流傳，被認為是反習勢力拋出的最新炸彈。資料照。（圖／翻攝自新華社）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-10 08:03:03

2022年北京冬奧正在舉行，但近期卻有篇長達4萬字的評論文章在網路上瘋傳，內容點出中國國家主席習近平，在內政外交政策上的諸多失誤，不少分析都認為，此文是中國反習勢力發出的最新「重磅炸彈」。

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綜合《美國之音》等媒體報導，這篇題為《客觀評價習近平》的作者為「方舟與中國」，1月19日在海外中文網《留園網》的《博倫天下》分成上、中、下3篇發表，揭示習政策失敗的個人因素，並被多個海外中文網站轉載。

該文上篇描述一個意圖與毛澤東、鄧小平比肩的領袖，如何掀起一場「東方又紅」的造神運動卻屢遭挫敗，導致習近平產生了逆反情緒，認為人民在改革開放的背景下被過度縱容，失去對領袖的尊重，所以必須加強箝制人們的言論和思想。

該文的中篇則提到習近平經濟學，把習近平打擊多個產業和民企、收緊管制等事件串成一幅經濟藍圖，總結出習近平經濟模式的二元結構，即在國內扼制現代化教育，另一方面又積極讓黨內菁英去西方學習管理和技術，然後回國管理所謂的新型國企。

至於《客觀評價習近平》的下篇，則講述了習近平對抗西方的外交政策，使中國處於毛澤東以來最惡劣的外交時期，為了應對國際反彈，不惜鼓吹民族主義，甚至賭上國運；然而，民意上的失敗反映出習近平的思想和理念有多麼陳舊。文章更預測，習近平很難在從政之路上持續走下去，2022年將會是他最大的轉折點，即便能獲得連任，也很可能在2027年前「迎來全面的破敗」。

中共黨史專家、《晚年周恩來》作者高文謙指出，這篇評論文章可能是自去年中共六中全會後，反習勢力發出的「最新重磅炸彈」，即便習近平成功連任，面對多年積累的矛盾爆發，加上習近平一意孤行的性格，最後只會搞得天怒人怨，不得不黯然下台；但也有評論不認為習近平政權會在今年就出現問題，更難以斷言他會在2027年落敗，畢竟：「任何一個歷史分析家都不是算命先生。」

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