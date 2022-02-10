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94.1%新鮮人陷求職恐慌　「為你職引」對症下藥

▲2/19求職力培訓營。（圖／影響力教育基金會）
▲2/19求職力培訓營。（圖／影響力教育基金會）

生活中心/綜合報導

2022-02-10 11:04:10

yes123求職調查顯示，受疫情的影響，94.1%的新鮮人感到「求職恐慌」，比例來到近3年的最高點，其次有55.4%「怕待業太久，經濟壓力大」、25.8%「怕入錯行、找錯職務」，及12.9%「怕工作不適合自己的個性」。

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有鑒於此，影響力教育基金會聯合「人資小週末」共同舉行Career for Taiwan「為你職引」的公益活動，透過企業人資、職涯顧問與新鮮人面對面一對一輔導，幫助年輕人找到理想職涯路徑；在中國青年救國團的全力支持與指導下，活動吸引來自數十所學校的上百名應屆畢業生，及職場的年輕人報名參加。

有別於一般輔導平台，為你「職」引依照產業、職能、需求等要素，媒合顧問與學員；本梯次共80多位具SCPC國際職業策略規劃師、CDA國際生涯發展咨詢師、GCDF全球職涯發展師證照，及來自各領域、具有豐富助人職能的職涯顧問參加職涯輔導群；目標就是讓每個帶著求職問題來的學員，都能滿載而歸。

學員們紛紛表示，「顧問的建議很務實並且可以落地、讓他們重新燃起工作的熱情、通過顧問提供的資源，對未來的職涯規劃有幫助，希望再參加一次！」

Career for Taiwan「為你職引」將於2月19日舉辦「求職力培訓營」，邀具備豐富人資經歷與GCDF全球職涯發展師證照的李宗樺老師，以工作坊的形式，帶領年輕人從釐清職能的方向，進而完整掌握履歷技巧、求職注意事項，並進行面試實戰演練，通過擔任觀察者換位思考，融會貫通學習的內容，為新鮮人進入職場做好求職的準備。

影響力教育基金會執行長黃至堯博士認為，受疫情的影響，市場充斥不確定性，因此企業用人決策將大幅放慢，無論是新鮮人求職或轉職，待業時間都將遠遠超過你的想像；建議大學生一定要主動爭取實習機會，實習是展現自己最好的機會，另外在校期間一定要發展第二專長，增強競爭力。

知名人力資源專家黃至堯博士提醒各位同學，2月19日的「求職力培訓營」模擬演練，一定要全心投入，3月份開始，更要善用一對一的機會跟職涯顧問仔細溝通，釐清困惑，這將對未來的面試，有很大的幫助。

▲各行各業職涯顧問交流心法，釐清學員職涯核心問題。（圖／影響力教育基金會）
▲各行各業職涯顧問交流心法，釐清學員職涯核心問題。（圖／影響力教育基金會）
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