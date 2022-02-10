車廂正妹太狠！網友鼓譟「想當柱子」 本人IG美貌曝光
疫情期間搭大眾交通工具，有機會捕獲口罩正妹，日前網友PO出一名長髮美女穿低胸衣搭車的照片，引來眾人暴動，直呼「想當那根柱子」，隨後有神人搜到女子本人的IG，口罩下的面容跟著曝光。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-10 11:00:00
有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文寫下：「嗯...我愛捷運。」並附上一張長髮女子搭大眾運輸工具的側拍照，只見女子留著一頭柔順長髮，戴口罩，穿U字小可愛、高腰裙，外搭長版西裝外套，專注低頭滑手機，似乎不察傲人雪胸、深邃事業線成為眾人目光焦點。
此外，由於該女整個人倚靠車廂鐵桿，身子往前傾，讓上圍呈現的視覺更顯雄偉，其餘網友看了表示：「突然我也想搭了」、「5千塊買那支杆子」、「開什麼車？搭捷運超方便好嗎」、「會不會重心不穩」、「從沒在捷運遇過，哼！都是騙人的」、「後面那位拍不到在捶牆壁？」、「請問發文的大哥下車了沒有？」
不過有網友發現，該正妹真實身分是網美「米樂兒」，IG名稱為「銀河甜心 米樂」，坐擁32.6萬追蹤數，而這張搭車照其實是2020年9月本人所發布，依照車廂內的簡體字廣告，拍攝地點似乎也不在台灣，應該是上海地鐵。（編輯：楊穎軒）