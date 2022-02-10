MSCI指數微幅調降台股權重 台股早盤一度漲逾80點
美股四大指數昨（9）日收漲，再度帶動台北股市今（10）日表現，早盤一度漲逾80點，來到18237點，站上18200點以上，收復月線，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲6元，來到639元。另外，MSCI於今日凌晨公布最新一季的指數調整方案，MSCI指數微幅調降台股權重，「兩降一升」2月25日收盤生效。
記者許家禎/台北報導
2022-02-10 09:40:25
美股道瓊指數9日上漲305.28點，或0.86%，收35768.06點；那斯達克指數上漲295.92點，或2.08%，收14490.37點；標普500指數上漲65.64點，或1.45%，收4587.18點；費城半導體指數上漲118.59點，或3.35%，收3653.72點。
台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由16.39%下調至16.37%，調降0.02個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.70%下調至18.56%，調降0.14個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由1.90%上調至19.1%，調升0.01個百分點，最新權重將在2月25日收盤生效。
台北股市今日開盤漲65.53點，加權股價指數以18217.29點開出。早盤一度漲逾80點，來到18237點，站上18200點以上，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲6元，來到639元。聯電漲1%以上，來到56.5元。世界先進漲近2%，來到130元。其他，國巨、日月光都漲1%。股王矽力漲5%以上，來到4125元。矽晶圓族群依舊亮眼，台勝科漲逾5%，環球晶與中美晶漲逾3%，合晶漲2.5%。