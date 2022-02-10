巷仔內／史上最幸運新人　蘇、英系強推婦保黃琳免初選

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第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）提名6席（應有1席女性）、第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）提名2席（保障1席女性）、第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區）提名1席、第11選區（汐止、金山、萬里區）提名2席、第12選區（平地原住民）提名1席、第13選區（山地原住民）提名1席。
選對會在討論提名的過程中，蘇系出席的督導，以國民黨恐安排實力較弱的女性擬參選人，加入新北市的小內閣為由，強勢主導新北市第9選區的市議員一定得提名1男1女，藉此讓英系立委羅致政的特助黃琳跳過初選，直接取得民進黨市議員提名的門票；但相較其他提名未達4席的選區，包括現任的女議員鄭宇恩、賴秋媚都得投入初選爭取提名，蘇系此舉恐遭人非議「因人設事」。
地方人士說，羅致政想選新北市長的企圖，早就是公開的秘密，更盛傳羅致政為尋求蘇系的支持，特以第9選區議員的初選為試金石，力挺蘇系台北市議員王閔生的前助理黃琳，改以英系的新人之姿爭取提名，但遭羅致政予以否認；而如今蘇系出席的督導，在選對會強勢主導第9選區市議員提名的舉動，似乎也印證蘇系、英系在2022年的地方選舉上已合作，儼然已成非新蘇的破口。
地方人士透露，正國會的張銘祐當初主張如果要靠保障取得大選門票，理應保障現任同選區蘇系7連霸的議員陳永福，而在開放多出的席次，則讓新人依民調的高低來決定提名策略；尤其從台北縣第15、16屆的縣議員選舉，到升格後的新北市第1、第2屆，及本屆第3屆的市議員選舉，長達20年來，尚未有因婦女保障而當選的例子，反倒是有許多議員選區的第一高票都是女性。
政壇人士擔憂，蘇系強渡關山的讓空降的黃琳跳過黨內初選洗禮，直接取得黨的提名角逐新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）的議員，但本身因知名度不足的黃琳，加上曾於新黨服務近20年的背景，能否吸引傳統綠營基本盤的青睞？也對在該區蹲點、經營許久的張銘祐不公平，不僅有違創黨的理念，不符合民主的潮流，更陷身兼民進黨主席的總統蔡英文於不義。
政壇人士分析，以黃琳目前實力的而言，恐怕無法與新北市長侯友宜欲推出的「侯家軍」－女發言人蔡畹鎣、洪秀柱子弟兵李珮媜抗衡，更遑論是現任的國民黨女議員陳儀君；如果依照蘇系、英系的提名思維，執意讓曾於新黨服務近20年的黃琳跳過初選，箝制國民黨將來所推的女議員候選人，不僅根本沒有婦女保障的加持，最後恐淪為犧牲打，無助於當選席次極大化的策略。
此外，尋求連任的侯友宜聲量及好感度持續維持高檔，民進黨迄今仍苦尋不到強而有力的母雞，新北年底的選戰對民進黨來說，本就屬岌岌可危，也連帶讓市議員的選舉陷入困境；因此，讓沒有經過選舉洗禮的黃琳跳過黨內初選力拼大選，實力究竟如何？外界霧裡看花，民進黨是否會因少了這關鍵一席，不僅市長無望，就連議長的寶座也再次失之交臂，恐很難給綠營支持者一個交代。