俄烏戰雲密布　美國防部：俄羅斯持續在邊境增兵

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他說：「我們不打算提供具體數據，但這些數字不斷攀升。」
柯比表示：「我們認為他確實在邊境部署了超過10萬大軍。」他指的是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。
柯比說：「此外，他正持續增派兵力。我們也看到有跡象表明，更多營戰術群正在（前往烏俄邊境）途中。」
柯比還指出：「由此可見，他每天都在增加自己的選項，每天都在增派兵力，每天都在讓已經非常緊張的情勢更不穩定。」
「他可以透過調離這些部隊，並致力以外交途徑重新穩定局勢，這對他來說不是難事。」
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週會晤蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），企圖透過外交途徑解決俄羅斯在俄烏邊境集結大軍引發的危機。白宮表示，美國總統拜登已聽取相關匯報。
法國和俄國官員會後相繼發表審慎樂觀的聲明，克里姆林宮（Kremlin）卻釋出雜亂的信號，並持續在俄烏海陸邊境增兵。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名熟悉內情的美國官員說，白宮已批准五角大廈提出的一項計畫，讓近2000名駐紮波蘭的美軍在俄羅斯入侵時，協助可能試圖撤離烏克蘭的美國人。
這些官員強調，假如戰爭爆發，美軍目前無權進入烏克蘭，也沒計劃進行類似去年夏天在阿富汗展開的非戰鬥人員撤離行動。
他們說，目前的計畫是讓第82空降師（82nd Airborne Division）在波蘭靠近烏克蘭邊境處設立處理區和臨時避難所，讓逃離烏克蘭的美國人能在過境時尋求幫助。一名國防官員表示，目前還沒開始設立這些設施，但隨著更多美軍抵達波蘭，將著手進行相關計畫。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110210