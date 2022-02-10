福食與CPTPP無關？藍委：謝長廷「勿再閃躲」返立院報告
行政院宣告放寬日本福島周邊5縣食品管制，針對我國與日方代表對於此事影響解讀不同，國民黨立委溫玉霞等人呼籲駐日代表謝長廷儘早返台，向立法院報告。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-10 10:40:59｜2022-02-10 11:24:48
謝長廷日前公開稱這對台灣爭取進入CPTPP有正面效果，但日本駐台代表泉裕泰去年底才公開表示，福島食品問題跟CPTPP沒有連結，兩者分開討論。溫玉霞表示，謝昨天的發言與泉裕泰去年底的發言明顯不同調，造成「一種開放，兩種效果」的羅生門，究竟誰說了才算？是謝長廷得到日本政府高層的政治承諾？還是日本駐台代表的意見才是日本政府的真正態度？難道不應該公開在國會上向國人說清楚，講明白嗎？
溫玉霞提及，去年因為日本計畫將核廢水排入海洋一事造成爭議，立法院外交及國防委員會曾經發函要求謝長廷至立法院專案報告並備詢，遭謝長廷以外館突發疫情為由拒絕返台。上個會期國民黨籍召委陳以信又以開放福島核食以及我國申請加入CPTPP等議題，發函要求返國投票的謝長廷至立法院專案報告並備詢，又遭謝長廷以已排定私人行程為由拒絕出席。
溫玉霞指出，上會期末審查外交部預算時，詢問外交部長吳釗燮要如何才能讓謝長廷依法至立法院備詢，吳回答只要提前二個月發函要求就可以，如今行政院宣告開放福島核食，外交部表示有助於我國爭取CPTPP與國際經貿體制，又說台日雙方將簽署食品安全合作備忘錄，加強彼此資訊交換，定期檢視食安管理與貿易項目，這些都有謝長廷的業管項目在內，向代表國人的立法院進行專案報告並備詢，應該是合情合理合法的要求，不該再推託閃躲了。
立委林奕華、洪孟楷、楊瓊瓔、李貴敏、馬文君等人也紛紛呼應，強調謝長廷有義務向國人說明情況。