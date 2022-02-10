拋藍白合被嗆很弱 郝龍斌：民眾黨才成事不足敗事有餘
前國民黨副主席郝龍斌日前拋出「藍白合」，他今（10）日上午接受廣播節目被問及民眾黨立委蔡壁如稱，國民黨這麼弱，藍白如何合？郝龍斌反嗆，民眾黨絕對比國民黨弱很多，以民眾黨目前的實力而言，成事應該不足，但敗事有餘，有可能會把國民黨拖下來，
記者余祥／台北報導
2022-02-10 10:51:30
郝龍斌認為，藍白合如果能談就談，談的目的是讓國民黨與民眾黨雙方的利益達到最大，在野黨彼此不會互扯後腿，以免造成雙輸。談判一定是有給有拿，如何讓民眾黨拿到一些東西，再放棄一些東西，國民黨要先想清楚，如果兩黨要談，就整體的談，讓兩黨勝選極大化，如果能談成，對兩黨都有好處。
但面對民眾黨主席柯文哲日前對「藍白合」議題做出冷回應，甚至還說「藍綠合」，郝龍斌回應，柯文哲當年可以當選台北市長，就是因為「白綠合」，靠民進黨支持才當選這件事情，相信柯本人不會否認。
對於民眾黨立委蔡壁如稱，國民黨這麼弱，藍白如何合？郝龍斌嗆，民眾黨絕對比國民黨弱很多，他還說，以民眾黨目前的實力而言，成事應該不足，但敗事有餘，有可能會把國民黨拖下來，目前他也看不出在那些地區，民眾黨有絕對勝選的把握。
至於國民黨主席朱立倫宣稱，國民黨在縣市長選舉有16個縣市再往上加的空間，郝龍斌說，國民黨在基隆市、桃園市、台北市等地區都是樂觀的，但問題是要提出符合眾望、能接地氣的人選，再加上全黨團結一致，目前民進黨執政績效不好，疫情控制也不理想，這些都會是未來選舉變數，推動地方包圍中央，國民黨責無旁貸。