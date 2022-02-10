高鐵二二八連假再加開6班車　12日起開放訂票

二二八和平紀念日連假將至疏運期間，台灣高鐵今（10）日宣布，經檢視運能調度後，決定再加開6班次列車，各列車將自12日零時起開放購票，疏運期間總計5天，共加開123班次列車，提供850班次的旅運服務，歡迎旅客多加利用。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-10 11:12:50
高鐵公司特別提醒，目前高鐵車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求如喝水、服藥、哺乳而需飲食者，需保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝的甜鹹點心各1份及瓶裝水，請旅客攜帶下車後再享用餐點。各車站內之付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。
另外，高鐵公司配合2022年台灣燈會在高雄舉辦，特別於高鐵左營站設置拱門藝術裝置，外觀融合高雄流行音樂中心的六角蜂巢元素，透過俐落的線條感及兩側鏤空設計，巧妙展示出高雄城市剪影，搭配高雄知名景點彩繪地貼，精心呈現「搭高鐵‧遊高雄‧賞燈趣」主題。
同時，高鐵公司亦為賞燈旅客規劃多樣化超值旅遊行程。包含最低七折起的「高鐵飯店聯票」；專為賞燈旅客推出三條「台灣燈會在高雄」豐富行程；配合高雄市觀光局挑選之多家具米其林摘星實力的餐酒館的「高雄餐盤發見計畫」等，邀請國人安心出遊。