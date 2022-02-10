開拆了！顏寬恒沙鹿莊園豪宅 華麗大門警衛室一夜消失
前國民黨立委顏寬恒位於沙鹿的莊園豪宅不僅有違建，還違法使用承租的國有地，成為中二立委補選的致命傷之一。年前顏家人搬離，豪宅低價轉手。台中市政府昨在大門張貼公告，限國有地違建於2月13日前完成拆除，今（10日）隔絕外界視野的華麗大門與警衛室一夜消失，莊園全貌清晰可見。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-10 11:34:57｜2022-02-10 11:35:08
去年底中二立委補選期間，民進黨立委林楚茵、管碧玲與前台中市新聞局長卓冠廷先後踢爆顏寬恒家族名下產業，包括南屯817招待所、沙鹿豪宅莊園、山頂腳黃昏市場有違建或佔用國有地、違規使用。經中市都發局認定屬實，顏寬恒在競選期間親自敲下817招待所第一塊磚、農曆年前完成拆除；山頂腳黃昏市場承租攤販目前向市府陳情中，希望能補照免拆。
至於佔地近千坪的顏家沙鹿莊園豪宅，位於沙鹿區國昌段490、494地號的私人土地，分屬顏家多人所有；建物登記顏寬恒妻子陳麗凌名下；通往聯外道路的大片土地，係承租龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號的國有地。據了解，顏家私人建地約130坪，國有保護區則有770坪。
莊園豪宅自曝光後，成為民眾朝聖打卡的拍照景點，顏家人生活作息受影響，加上工班評估拆除時間將耗時數月，顏家人已於農曆年前搬離，並將莊園豪宅以五折價4500萬元轉手給台中市一家室內設計公司。
去年底國有財產署、台中市政府都發局先後會勘、複查，確認違建包含地下室一層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建一層、圍牆等多處。都發局長黃文彬年前得知豪宅易主時表示，即使轉手，相關違建仍不符合使用目的，市府會將處分移轉給新的建物所有人。
台中市政府9日將公文貼在莊園大門外，要求所有權人2月13日前自行拆除國有地上的違建，包括警衛室、大門、圍牆等地上物，否則將強制拆除，引起外界注意。黃文彬表示，張貼公告是提醒違建人在期限內改善，以往其他違建也會張貼。
今一早媒體趕往莊園豪宅，原本阻絕外界視野的華麗大門與警衛室，已一夜消失，由臨時架起的鐵絲圍籬取而代之，僅留6公尺寬度供怪手及工程車進出，貼在警衛室的公告改黏在鐵線上，甚至被強風吹破一角。中午前警衛室與大門已完成拆除作業，依拆除速度，所剩不多的圍牆，今日應可拆完。