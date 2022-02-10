台灣燈會無人機爆紅　史哲：虎爺呈現台灣文化信仰與生活

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史哲說，這一次，「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，用台灣自己的文化IP、信仰IP、生活IP、與歷史跟當代事件概念來呈現這一次展演的視覺元素。史哲指出，3隻虎爺虎虎生風，首先是信仰的虎爺，虎爺象徵抗疫鎮煞，保佑鄉里、孩童，當然還有招財旺運的祝福。虎爺是我們從信仰上取得的IP，第二隻黃虎是來自125年前的IP 歷史的虎，源自台灣民主國「藍地黃虎旗」，黃虎威風凜凜前行島嶼上空，寓意深遠，第三隻虎是「喜氣紙風車愛虎」，是隻洗版大家FB、IG躺的很舒服的愛虎，渾圓可愛的模樣更是與開頭的虎爺相互呼應。
史哲也也提到疫情期間台灣人民的良善與國際友人的協助，他說，市長陳其邁表示，「鯨魚」躍升轉化為福爾摩沙、美麗之島台灣，是海洋國家最美麗象徵，而6國國旗鼓動心跳，代表台灣向日本、立陶宛、斯洛伐克、波蘭、美國及捷克疫情送暖謝意。
史哲也提到在高雄，這一年市長陳其邁突破了半導體招商，讓高雄人覺得高雄往前踏一大步。而這半導體產業，更是疫情之下台灣在國際上的能量展現。這一段，透過從晶片轉換成晶圓、從晶圓轉換成地球的設計，象徵著高雄的招商、台灣的國力，更告訴世界，台灣在全球佔有一席之地。
史哲也認為，在過去的一年，面對疫情，感謝在第一線守護大家的防疫人員、醫護人員。東奧選手奮戰的表現，更在疫情期間團結了全台灣。高雄，戴資穎更是我們的驕傲，再次用奮戰精神團結全台灣，繼續抗疫。當然，還要努力振興，所以高雄獨創的高雄券，也在空中跟大家再相會，代表著疫後振興，大家一起繼續努力！
接續，無人機將有4場正式展演，時間分別為2月11日（五）、2月12日（六）、2月18日（五）、2月19日（六），晚上9點45分開演。希望大家能夠來到高雄，更能留在高雄看燈、逛高雄吃美食。