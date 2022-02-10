馬英九、李貴敏收紅漆恐嚇信 夾帶冥紙寫「逆我者死」
前總統馬英九辦公室昨天收到一封恐嚇信，同時間，李貴敏國會辦公室也收到兩封抹上紅漆的恐嚇信件，寫著「國民黨小心說話」、「勿阻香港手足前往台灣！逆我者死」，夾附2張香港冥紙，辦公室副主任目前已向中正一分局報案。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-10 11:43:21｜2022-02-10 11:50:29
李貴敏辦公室收到一封署名「何歡喜團隊」寄來的國際信件，封面貼有香港郵票，蓋印香港郵戳。信中寫道「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！逆我者死、光復香港、時代革命」，還夾帶2張香港冥紙。
警方表示，馬英九收到的信件採集到2枚指紋，李貴敏的信件上採集到5枚，而這7枚指紋疑似相符合，目前已交由鑑識中心進一步比對，同時也全力追查信件來源。
李貴敏表示，相關單位務必正視這件事情，國會議員代表的就是民意，民意不該受到威脅，民主社會中任何事情都應有法治，但恐嚇信件居然能直接送到立法院，以威脅民代的手段達到恐嚇目的，行政單位務必調查清楚。
李貴敏強調，國民黨有沒有像信中所說，阻擋黨員來台，這樣的訊息應是有所誤會，所以民間反應的事情都具體的反映給執政單位，不應把所有施政不佳的成果推給在野黨的監督，來掩蓋施政不佳的情形。