MSCI指數台股權重「兩降一升」  到底什麼是MSCI？

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增1檔，刪除1檔，指數成分股將維持86檔，並有16檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股元太，其變動權重為0.38%，權重調降最多則為刪除成分股緯創，其變動權重為-0.23%。而今日元太早盤表現亮眼，來到163.5元，漲幅4.4%。至於緯創股價走弱，早盤跌5.6%，來到30.2元。
法人指出，本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家中國大陸及印尼，權重各增加了0.07個百分點；而本次權重調降最多之國家為墨西哥，權重被下調了0.05個百分點，其餘國家權重變化不大。而台股權重即便「兩降一升」，但今日走勢依舊上揚，在亞股中算強勢，上午11點半漲近百點，來到18248點。
到底什麼是MSCI？全球最大指數公司MSCI指數是由摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International）所編製的股價指數，MSCI是取公司英文開頭簡寫，因此，也被稱為摩根指數、大摩指數（因摩根士丹利也被稱為大摩）。也就是說，MSCI就是提供投資數據和分析服務給投資客戶參考的公司。
MSCI會依據市場、主題等類別，進行編製並發行不同的指數給客戶做投資決策的參考，像是以國家來說，有日本指數、韓國指數、台灣指數。地區指數則有歐元區指數，若產業類的指數則有能源指數、房地產或ESG指數等。
許多人在做投資決策時，都會參考專業人士的意見，有可能是基金經理人團隊，也有可能是金融機構研究人員，而這些專家們參考的則大部分是專業的指數公司，MSCI就是其中一個重要的指數公司，頗受市場信任。而MSCI每一季度的調整都會受到關注，假設調高了市場權重，那麼全球基金在各市場分配時就可能加碼增加，進而吸引國際資金投資，反之則可能使資金退去。
由於台灣12月的景氣對策信號燈號續呈黃紅燈，領先指標轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長，經濟基本面表現尚佳。同一時間，幾個重要經濟體的貨幣政策轉鷹派、變種病毒Omicron肆虐及國際地緣政治俄烏情勢緊張影響等，都造成市場波動加劇，台股在MSCI季度調整也有了「兩降一升」，但即便如此，市場及許多內外資皆看好台股今年後勢。
像是聯邦金鑽平衡基金經理人林建良就表示，國際股市在台灣農曆過年期間普遍上揚，台股新春開紅盤後也跟上全球股市腳步，加權指數再度攻上「萬八」關卡，表現亮眼。展望今年第1季，因美國聯準會（Fed）今年3月升息箭在弦上，且俄烏兩國的地緣政治風險未除，預料季底時待國際市場黑天鵝明朗化後，台股則有機會再向上攻堅。
元大投信也說，美股重量級財報周加持，台股虎年開紅盤強勢大漲，為今年行情帶來好兆頭。主要是台股科技供應鏈相關的高通、蘋果、超微等科技巨擘，聯手釋出強勁展望，帶動市場資金汰弱留強，建議鎖定成長趨勢明確的科技族群，投資人不妨留意龍頭股及科技題材的台股基金，掌握成長機會。