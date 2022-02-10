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會晤索馬利蘭外長團　吳釗燮：彰顯不受中國蠻橫威脅

▲索馬利蘭外長訪問團日前抵台，外交部長吳釗燮會晤訪問團成員。(圖／外交部提供)
▲索馬利蘭外長訪問團日前抵台，外交部長吳釗燮會晤訪問團成員。(圖／外交部提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-10 12:17:44｜2022-02-10 12:19:02

索馬利蘭外長訪問團日前抵台，外交部長吳釗燮昨天下午會晤訪問團成員。吳釗燮肯定索國外長率團來訪，是索馬利蘭捍衛自由民主價值的明證，也將繼續支持台灣將持續支持索國的民主建構工程，以及協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫。

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外交部舉行今（10）日線上記者會，亞西及非洲司副司長吳正偉報告表示，吳釗燮部長昨（9）日下午會晤索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）訪問團全體成員，並設宴款待。對於訪團在目前全球疫情仍然嚴峻情形下，遠道來台訪問，吳部長表達感謝及高度歡迎之意。瑞格薩外長率團來訪，是索馬利蘭捍衛自由民主價值的明證，也彰顯台索兩國不受威權體制的蠻橫威脅，堅定守護民主信念的共同立場。

吳正偉轉述指出，吳釗燮表示，台灣將持續支持索國的民主建構工程，以及協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫；吳釗燮也鼓勵兩國進一步開展經貿交流及人員能力建構等互動。

吳正偉舉例表示，中國石油公司積極赴索國投資，去年中油公司已赴索馬利蘭考察，預計於明年鑽探油井，盼望能夠探勘出具商業價值的油氣蘊藏。

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