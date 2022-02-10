單身淫賊伸鹹豬手偷內褲　被害女氣炸報案

高雄市一名年約30歲的單身男子1月22日深夜騎車外出，經過前鎮區英明一路某社區時，看到住家一樓陽台晾掛一串內衣褲，徒手將陽台的塑膠隔板扳開，並伸手進去陽台內要將被害女子晾掛的內褲偷走，家屬走到後陽台發現有一隻怪手伸進來正在偷內褲，被害女子憤而向警方報案，警方調閱監視器掌握竊嫌身分，於2月8日晚間查獲送辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-10 12:05:10
1月22日深夜，大部分的居民都正在酣睡之際，一名單身男子騎車行經前鎮區英明一路某社區，突然色心大起、心生歹念，將機車停放在該社區附近的巷子口後，走到被害女子晾掛貼身衣物的後陽台，徒手將陽台的塑膠隔板扳開，並伸手進去陽台內要將被害女子晾掛的內褲偷走。
家屬聽到陽台有動靜連忙起身查看，走到後陽台發現有一隻怪手伸進來正在偷內褲，於是追出屋外查看，但嫌疑人早已逃之夭夭，被害女子憤而向警方報案，前鎮警分局一心路派出所獲報後，警員張峻維等人立即調閱案發地附近監視器。
警方指出，嫌疑人自以為聰明將所騎乘的機車停放於距案發地點一百公尺遠的巷子，再徒步走至被害女子家後陽台行竊，但警方依嫌犯足跡擴大調閱監視器，終於掌握到嫌疑人身分為29歲的張姓男子，並於2月8日在二聖一路找到張嫌帶返所偵辦，張嫌供稱竊取內褲的舉動只是一時興起、好玩，全案依刑法竊盜罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦。