名家論壇》鄭仲嵐／福島食品解禁：11年來的把關終獲信賴

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日本媒體，包括親台灣的《產經新聞》在8日、以及《朝日新聞》等在9日紛紛以頭版報導。政府各界人士，從官房長官松野博一、日華議員懇談會的會長古屋圭司、自民黨外交部會會長佐藤正久、自民黨政調會長高市早苗等都表示相當贊同。一直以來，存在於台日心中的結也似乎解開。
記得2019年，當時筆者隨台北市長柯文哲前往日本東北採訪，當時柯市長與眾議員、現任經濟產業大臣的萩生田光一會談後，出來對記者就是乾笑一陣直言：「萩生田會談中一直抱怨台灣不開放福島食品」。隨後前往東北仙台時，面對仙台市長的晚宴邀請，他也大方吃起東北食物，還豪飲了好幾口當地日本酒。
就在2021年年底，筆者採訪佐藤正久時，他也直言台日現在只有福島食品問題，並直言「如果台灣連科學證據跟檢驗都不相信，那其實在國際貿易上會很嚴峻，甚至會被認為跟中國其實沒有兩樣」，都是政治優先考量國家。如今解禁，也讓佐藤領導的台日執政黨的經濟與外交對話，出現實質地進展。
對食物處理的嚴謹
事實上，筆者在2021年11月時，也曾經前往福島第一核電廠採訪，當時正在進行廢爐作業。東京電力公司的人員在外媒面前，拿起輻射測試槍一測，結果是400多毫西弗，證明當地核災區仍是相當嚴峻。不過往後退50公尺後，輻射線就降為100左右，等到回到遊覽車上時，就降為30左右了。
廢爐作業廠區相當嚴謹，各地都設有輻射測量計，隨時監測情況。福島第一核電廠周圍數十公里至今仍是不准種植作物，建築物也大致留下當年海嘯的受災痕跡，時間彷彿停頓一般。
當時的行程也陸續參訪水產研究所與農業研究所等，其中每天出產的牛肉與其他作物等，也必須抽量送往該中心檢驗。現場有許多工作人員不斷地在切東西，每天重複一樣的動作，等到檢驗通過後才能送往其他地區販賣。
在這11年來，為了挽回當地食品的名譽，日本政府也不斷透過各種方式，包括在各地設美食展，用各種語言翻譯當地的復興過程等。參訪行程中拿著沈甸甸的資料，內容幾乎都是每個月日本各地的監測數據，直到2022年台灣解禁前，只剩台灣與中國是唯二全數禁止的國家。
「感謝台灣」更上一層
在8日的記者會上，衛福部長陳時中一席話令人印象深刻。當年因為未知，因此各國才全數禁止該5縣市食品進口。等到過幾年後，各國以科學數字證明食品無虞，因此才陸續放行，甚至直接全數解禁。只剩台灣跟中國還是在當年「未知」的狀態，用最嚴格的方式控管，現在的防疫政策亦然，未知的恐懼總是盤據台灣輿論。
然而，就在台灣放寬進口，並以高標準檢驗下，同時也是跟世界證明，台灣願意相信科學，並願意加入自由貿易體系的公平競爭遊戲。一旦開放標示，做好檢驗管理，台灣人也是很願意給福島5縣市食品機會。更別提千葉、栃木等其他4縣，都已經是幾百公里遠的距離，當初遭受池魚之殃。
福島地區的農家或漁民對台灣的感情想必是特別複雜，當初對於台灣高額捐款、蓋醫院等相當感激，但是又對於台灣政府11年的限制感到過久。在放寬限制下，未來台日的互信可望升高層級，執政黨外交、經濟的對話後，更深一層的對話想必也已不遠。
猶記得當年跟隨柯市長採訪，前往東北當地的市集時，當地無意間廣播「台北市長蒞臨參訪」時，許多店家與民眾爭相出來，最後大夥還在參訪團上遊覽車時不斷揮手感謝台灣。東北地區的人民對台灣的恩情是永遠不忘的，而在食品限制解禁後，未來CPTPP入會有譜，台日關稅大幅降低，會有更多優質且價格合理的日本食品可供台灣人民選擇。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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