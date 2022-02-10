冬奧爭議引發韓國反華情緒！中國大使館：毒化2國感情

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聲明點出，中國各民族代表身著民族服飾出席北京冬奧，既是他們的心願，更是他們的權利，在中國的朝鮮族和朝鮮半島南北雙方同宗同源，擁有包括服飾在內共同的傳統文化，這些傳統文化既是半島的，也是中國朝鮮族的，所謂「文化工程」、「文化掠奪」的說法完全站不住腳，既然中方尊重韓國的歷史文化傳統，希望韓國也能尊重包括朝鮮族在內，中國各民族人民的感情。
另一方面，中國駐韓國大使館9日也透過微信公眾號，以發言人名義，就韓方質疑北京冬奧短道速滑裁判一事闡明立場，認為這本是技術性問題，應由專業權威機構予以評判，但部分韓國媒體和政客卻將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧，甚至煽動反華情緒，「毒化了」兩國國民間的感情，也引起中國網友的反擊。
這位發言人進一步表示，短道速滑是項危險性較高、容易出現爭議的項目，國際滑聯不斷修改、完善和細化比賽規則，而北京冬奧的短道速滑項目也是根據國際滑聯最新修訂規則進行的，北京冬奧每項比賽裁判，均由國際奧委會和國際體育聯合會挑選，任何1個國家或政府都無權干涉。
該名發言人強調，韓國個別媒體和政客臆測「冬奧會存在黑幕」，並稱「中國政府和體育部門應該反省」，中方對此絕不能接受，競技運動都有輸贏，中國可以理解韓國民眾的心情，但2國人民間的友好感情更是雙方共同的寶貴財富，絕不能因為某些情緒化的言行而受到傷害，中國會繼續為了促進2國關係努力，期盼韓國也能相向而行。
此外，中國駐韓國大使館發言人10日也在官方社交平台上，發文祝賀韓國選手黃大憲在短道速滑男子1500公尺比賽中，為韓國贏得北京冬奧首枚金牌，期待中韓兩國選手再創佳績，為2國和2國人民爭光，為中韓人民之間的友好感情添彩。
《韓聯社》引述民間部分意見，認為中國大使館前1天有關短道速滑裁判爭議的表態，只會加劇韓國民眾的反感，批評韓國民眾和政界言論的做法甚至被質疑是越權行為；然而，才過了1天，中國大使館就又發文祝賀黃大憲奪金，此舉可能是出於平息韓國對中國輿論負面情緒的考量。