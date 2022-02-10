印尼大興基建拚復甦　擬2024完成逾兆元國家戰略建設

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在這208個項目涵蓋廣泛，從道路、水壩、鐵路、能源、港口等基礎建設到民間建設如住房、灌溉設施無所不包。艾爾朗卡特別表示，對於石油和天然氣行業的建設最遲於2024年第3季開始。
另外，10個國家戰略方案包括進入收費公路出口、冶煉廠、電力、食品供應和經濟平等；然後，廢物處理設施，戰略旅遊區，邊境地區，超級樞紐以及區域發展方案。
從地區與投資金額來看，分佈在印尼各地區的各種項目和方案，包括蘇門答臘44個項目，投資額為778.4兆盾（約新台幣1兆5060億元）；加里曼丹的16個項目505.8兆盾（約新台幣9786億0079萬元）；爪哇的84個項目和1個方案1969.8兆盾（近新台幣3兆8111億元）；峇里島與努沙登加拉的18個項目58.61兆盾（近新台幣1134億元）。
此外，還有蘇拉威西22個項目276.9兆盾（約新台幣5357億3459萬元）；巴布亞和馬露姑的9個項目566.6兆盾（約新台幣1兆0962億元），以及分佈在全印尼的12個項目和9個方案總值1542.4兆盾（近新台幣2兆9842億元）。
此前，印尼總統佐科威（Joko Widodo）認為，2022年將是印尼國民經濟復甦的一年；他還稱，2022年將是經濟復甦的契機，2年來印尼政府正在處理新冠肺炎和各種政策應對方案，以便使防疫與經濟狀況保持平衡。