國民黨要擋福食入校園 吳思瑤：沒帶孩子去過迪士尼？
行政院8日宣布開放日本福島五縣市食品進口，國民黨主席朱立倫昨日在宣示，國民黨要修法禁止福食進入校園，引發議論。民進黨立委吳思瑤今（10）日對此表示，反對福島五縣食品的國民黨，如法炮製再次提出修法反對福食入校園，無視於從美豬進口開始就已經論戰無數回，早已建立起全面升級、更加嚴格的校園食安管控機制，難道國民黨沒人帶孩子去過福食所在的東京迪士尼嗎？
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-10 12:27:23
吳思瑤表示，小朋友出國玩最想去的地方，位於千葉縣的迪士尼絕對是前三名。有可能家長帶孩子去迪士尼，卻不吃園區的食物嗎？國民黨「口嫌體正直」到這種程度，黨內人人都是趙少康？
吳思瑤說，反之，孩子回到台灣校園，要想在營養午餐裡能夠吃到福島美食，根本是天方夜譚。營養午餐預算有限，要想吃到日本和牛、越光米、空運草莓和水蜜桃？請問哪家學校做得到？
吳思瑤說，回到政策面，無理反對也做做功課再來，反對福島五縣食品的國民黨，如法炮製再次提出修法反對福食入校園，無視於從美豬進口開始就已經論戰無數回，早已建立起全面升級、更加嚴格的校園食安管控機制。
吳思瑤說，包含她在內的教育文化立委努力之下，台灣已經建立有史以來最高規格的校園食安配套，包含校園營養午餐百分百使用國產肉品，全面修改供餐契約禁用國外肉品，2631所小學、737所國中100%換約執行，提高餐食補貼，由每餐3.5元至6元， 使用三章一Q優良國產食材才能請領，另教育部農委會跨部會合作， 強化食材源頭控管及稽查檢驗，也完善校園食材登錄系統，食品來源清楚揭露。
吳思瑤說，校園食安這一題，國民黨要不要換新招？既然要老調重彈，那我直接拿舊圖卡來應戰就可以了。